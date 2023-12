"Rolnik szuka żony". Ania i Jakub przekazali ważne wieści. "Jesteśmy na to gotowi"

Za nami finał najnowszej edycji programu "Rolnik szuka żony". Jak się okazało, jedną z niewielu par, która chce kontynuować relację po show, jest Ania i Jakub. Wiele osób nie spodziewało się tej decyzji, ponieważ początkowo rolniczka była sceptycznie nastawiona do mężczyzny. Z biegiem czasu między uczestnikami programu pojawiło się prawdziwe uczucie i dzisiaj cieszą się ogromną popularnością wśród widzów Telewizji Polskiej. Niedawno przekazali fanom, że chcą rozpocząć kolejny etap w związku. Więcej zdjęć Anny i Jakuba znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Marta Manowska tłumaczy, dlaczego "Pytanie na śniadanie" nie jest formatem dla niej

"Rolnik szuka żony". Ania i Jakub planują powiększyć rodzinę

Związek finalistów programu telewizyjnego kwitnie. Para ostatnio zdradziła, że w niedalekiej przyszłości planuje mieć dziecko. - Założenie rodziny to jest naturalny element związku. Jeżeli ludzie traktują się poważnie, to jest naturalne, że chcą mieć razem dziecko. Ja mówiłam o tym od początku, Kuba też. Jednak myślimy o tym - powiedziała Ania dla "Faktu". Głos zabrał także jej ukochany. - Jesteśmy na to gotowi. Wszystko bardzo fajnie się toczy - zaznaczył Jakub. Nie pozostało nam nic innego, jak trzymać kciuki za plany tej pary.

"Rolnik szuka żony". Była Jakuba chciała pokrzyżować im plany

Chociaż w związku Anny i Jakuba wszystko dobrze się układa, to ostatnio kobieta wyjawiła, że ktoś chciał namieszać w ich relacji. Jak się okazało, to była partnerka Jakuba, która nie mogła znieść jego szczęścia. - Ja już wcześniej miałam sytuację z tym związaną. Wiedziałam w programie, że ona będzie takie rzeczy robiła, ponieważ wcześniej też dzwoniła do mojego kolegi, który jest bratem mojej dobrej znajomej ze studiów. W każdym razie powiedziała mi, że dzwoni do brata i dodała temu bratu, że ona robi to specjalnie, bo chce, żebym nie wybrała Kuby, a nie dlatego, że ona chce mnie ostrzec - powiedziała uczestniczka "Rolnik szuka żony" w rozmowie z Party.pl. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Agnieszka ma nowego partnera. Uchyliła rąbka tajemnicy

Ania i Jakub w 'Rolnik szuka żony' Fot. @aniaderbiszewska / Instagram

