Choć wielki finał uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" jest już za nami, to emocje nie zdążyły jeszcze opaść. Cały czas na jaw wychodzą nowe fakty. Z pewnością wśród wielu widzów spore kontrowersje wzbudziło zachowanie Dariusza. Mężczyzna oświadczył w finale, że nie nie czuje nic do Nicoli. Przy okazji nie szczędził kąśliwych uwag i nieprzychylnych komentarzy w kierunku wybranki. Ta była wyraźnie rozemocjonowana i nie mogła pohamować łez. To oburzyło widzów randkowego show. Nie zostawili na Dariuszu suchej nitki i murem stanęli za Nicolą. Rolnik zdążył się już wypowiedzieć na ten temat. Wygląda jednak na to, że sprawa nie daje mu spokoju. Właśnie wydał oświadczenie.

"Rolnik szuka żony". Dariusz wydał oświadczenie. Zasłania się telewizją

Dariusz z dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony" zamieścił w mediach społecznościowych oświadczenie. Rolnik próbował odeprzeć w nim krytykę. Przy okazji poinformował, że to, co zostało pokazane w telewizji, jest zaledwie cząstką tego, co było nagrane. Oprócz tego wspomniał jeszcze o Arturze i Waldemarze, którzy również nie cieszą się zbyt pochlebną opinią po finale. "Witam wszystkich odbiorców programu "Rolnik szuka żony". W ostatnim czasie sporo pojawia się nieprzychylnych komentarzy dotyczących mojej osoby, Artura i Waldka. Chciałbym wam powiedzieć, że wasze zachowanie jest dalekie od poprawnego i nie macie naprawdę jakichkolwiek podstaw do takiej krytyki i hejtu, jaki wylewacie na nas. Z uwagi na to, że jest to program rozrywkowy, zostały wybrane tylko najciekawsze dla widza momenty, który szuka zwrotów akcji i sensacji. Proszę mi uwierzyć, że to, co zostało pokazane w waszych odbiornikach, jest to zaledwie procent tego, co było nagrane i co przeżyliśmy wspólnie z ekipą produkcyjną. W wielu momentach naprawdę wyglądało to dużo inaczej, niż zostało pokazane" - napisał na Instagramie.

"Rolnik szuka żony". Dariusz grzmi w oświadczeniu. Uderza w byłych uczestników

W dalszej części oświadczenia Dariusz zaapelował do komentujących, a przy okazji wbił szpilę uczestnikom z poprzedniej edycji randkowego show. Tym samym najwyraźniej nawiązał do swojej ostrej wymiany zdań z Tomaszem. "Mam dla was ważny apel, nie komentujcie głupio, skoro nie wiecie, jak było naprawdę. Uczestnikom z poprzedniej edycji także dziękuję za komentarze, mieliście swój czas, było go wykorzystać, jak była pora. Życzę wam miłego wieczoru i pozdrawiam wszystkich moich fanów, tych pozytywnych, jak i negatywnych" - oznajmił. Warto dodać, że rolnik wyłączył możliwość dodawania komentarzy na swoim profilu. Co o tym sądzicie?

