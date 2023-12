"Rolnik szuka żony". Agnieszka ma nowego partnera. Uchyliła rąbka tajemnicy

Finał 10. edycji programu "Rolnik szuka żony" już za nami. Fani od wielu miesięcy śledzili losy swoich ulubionych bohaterów i z niecierpliwością czekali na informacje dotyczące ich związków. Zakończenie nie dla wszystkich okazało się szczęśliwe. Większość relacji nie przetrwała próby czasu. Pośród osób, które nie zdołały odnaleźć miłości, znalazła się Agnieszka. Między kobietą a kandydatami, którzy zabiegali o jej serce, zabrakło chemii. - Niczego nie żałuję. Niczego bym nie zmieniła. Jest to jedno z ważniejszych doświadczeń w moim życiu. Ich oczami zobaczyłam siebie jako kobietę bardzo konkretną i zdecydowaną - mówiła w finale uczestniczka. Teraz Agnieszka ma dla swoich fanów bardzo dobrą wiadomość. Okazuje się, że jej serce jest już zajęte. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

Agnieszka z "Rolnik szuka żony" poznała po programie mężczyznę. Jak się im układa?

Uczestniczka programu randkowego udzieliła wywiadu dziennikarce Party.pl. Zapytana o to, czy po finale odezwał się do niej jakiś mężczyzna, odpowiedziała onieśmielona. - No poznałam kogoś, a co z tego wyjdzie, to zobaczymy. Nie chciałabym więcej mówić, zapeszyć, ale zobaczymy. Mam nadzieję, że coś z tego będzie. Później prowadząca rozmowę zapytała o to, czy para już randkuje. Agnieszka na początku chciała wywinąć się od odpowiedzi, ale później zdecydowała się uchylić rąbka tajemnicy. - Powiedzmy, że tak, ale już naprawdę wolałabym nie mówić na ten temat. Przyjdzie czas, to może powiem. Fani rolniczki z pewnością będą musieli jeszcze poczekać na więcej informacji, ale Agnieszka wydaje się być naprawdę szczęśliwa.

'Rolnik szuka żony' Agnieszka i Jan 'Rolnik szuka żony'. Agnieszka już poznała nowego mężczyznę! 'Nie chcę zapeszyć'. Fot. Materiały prasowe TVP

"Rolnik szuka żony". Które pary postanowiły kontynuować relacje?

Z dalszego poznawania siebie zrezygnowali Artur i Sara. Uczucia mężczyzny okazały się tylko ulotnym zauroczeniem, które nie przerodziło się w nic więcej. Nie udało się również Darkowi i Nicoli. Fanów zaskoczył natomiast Waldemar, który mimo wcześniejszych niepowodzeń z Dorotą postanowił zaryzykować i poznać ją bliżej. Do grona szczęśliwców załapała się również Anna, która odnalazła miłość w ramionach Jakuba. - Kuba jest spełnieniem moich oczekiwań, czuję się przy nim szczęśliwa - mówiła w finale uczestniczka. A wy komu kibicowaliście? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Beztroski Darek przerwał milczenie. Odpowiada na krytykę. Opamiętał się? A skąd!

