"Dagmara szuka męża" to druga edycja programu Polsatu, który wprowadził na antenę Edward Miszczak. W pierwszej edycji to Doda przed kamerami poznawała kandydatów, którzy walczyli o jej względy (ostatecznie nie znalazła miłości w programie, a poza nią - do tej pory tworzy związek z Dariuszem Pachutem). W jej ślady ruszyła Dagmara Kaźmierska, znana widzom doskonale z programu TTV "Królowe życia". Za nami premierowy odcinek, w którym widzowie byli świadkami nawiązania relacji celebrytki z Danielem. Ich zdjęcia znajdziecie w naszej galerii. Trener personalny praktycznie na wstępie usłyszał, że... ma gładszą nogę od niej. Co o tym sądzi?

"Dagmara szuka męża". Daniel z pierwszego odcinka nawiązał do uwagi Kaźmierskiej

Mężczyzna opublikował w mediach społecznościowych zdjęcie z nową gwiazdą Polsatu. Siedzą przy stole i radośnie uśmiechają się w stronę obiektywu. "To był super dzień..." - zaczął wpis, po czym dodał m.in. emotkę w kształcie czerwonego serca. Następnie trener nawiązał do osób, które poznał na planie, czyli do Dagmary, jej syna Conana oraz przyjaciela Jacka (zobacz też: "Królowe życia". Dagmara Kaźmierska o relacji z Jackiem. W końcu wyznała, co naprawdę ich łączy), którzy wspierają ją przy wyborze partnera. "Każda z osób inna, ale naprawdę jak się dobiorą w całość... To jest moc... I to nie tylko na ekranie... Poza kamerą również" - zachwycał się Daniel. Na koniec wpisu nawiązał do swojej nogi, która stała się sławna dzięki Dagmarze. "P.S. nie wiem, o co chodzi, ale kiedyś w innym programie była nieogolona noga, w tym ogolona... Co mnie ta noga prześladuje..." - śmiał się. Choć od emisji odcinka minęło kilka dni, to mężczyzna nadal jest rozbawiony z powodu uwagi Kaźmierskiej. 13 grudnia opublikował InstaStories. - Cześć kochani, witam was serdecznie, tu z tej strony ogolona noga, nadal mam ogoloną, nawet jak jest zimno. (...) Grube spodnie i lecimy do przodu. Pamiętajcie! Ogolona noga i wszystko jasne. Najważniejsze, że jest pozytywna energia. Tego się trzymamy - mówił chichocząc. Na koniec jeszcze raz podziękował Dagmarze i jej ekipie za to, że spędził pozytywny dzień. Czy mimo tego ma szanse u Kaźmierskiej? O tym, jak przebiegła ich randka, przeczytacie w newsie poniżej:

Dagmara Kaźmierska i jej przeszłość. Trafiła do więzienia

Wielu widzów ma problem z tym, że stacje telewizyjne robią z Dagmary Kaźmierskiej gwiazdę. Wszystko przez to, że ma kryminalną przeszłość. W 2009 roku siedziała w więzieniu za sutenerstwo, za kratkami przebywała 14 miesięcy. Celebrytka nie ukrywa faktów ze swojego życia i często opowiada, jak np. mijał jej czas w zamknięciu.

