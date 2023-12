To ważny dzień dla Polski. Po ośmiu latach władzy PiS w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość zaprzysiężenia nowego rządu Donalda Tuska. Prezydent Andrzej Duda zapozował do pamiątkowego zdjęcia z nowym premierem, a jego mina już stała się hitem sieci. Donald Tusk zapowiada, że jedną z pierwszych spraw, którymi się zajmie, będzie rewolucja w TVP. Nie ma wątpliwości, że panuje tam nerwowa atmosfera. Część pracowników, chcąc uniknąć zwolnień, postanowiło ewakuować się samemu. Z "Wiadomościami" pożegnała się Danuta Holecka. Mówiono, że ostatnie wydanie poprowadzi 12 grudnia, jednak ostatecznie nie było jej w grafiku tego dnia. Jak poinformowała Wyborcza.pl Holecka rozwiązała umowy, którymi była związana z TVP. "Po prostu odchodzi w ogóle z TVP. Działy już wypełniają jej obiegówkę" - ujawnił portalowi informator. Co mogliśmy usłyszeć w "Wiadomościach" w dniu zaprzysiężenia nowego rządu?

REKLAMA

Zobacz wideo Herbuś boi się zwolnienia z TVP? Ujawnia jak jest naprawdę

"Wiadomości" o nowym rządzie. Atakują Donalda Tuska.

"Wiadomości" zaczęły się od słów o nowym rządzie, ale ze "starym premierem". Mowa była także o "przejęciu mediów publicznych, za które ma odpowiadać były pułkownik służb specjalnych, dziś w tej sprawie enigmatyczny". - Najbliższe dni to będą przede wszystkim działania organizacyjne - cytują "Wiadomości" Bartłomieja Sienkiewicza. Nie zapomniano poinformować, że prezydent zgodnie z konstytucją może skrócić kadencję Sejmu, jeśli budżet nie trafi do niego do końca stycznia. Chwalono prezydenta Andrzeja Dudę za to, że apeluje o kontynuowanie działań, które działają na korzyść z Polaków, jednak jest otwarty na pomysły i zmiany. Mówiono, że Duda będzie strzegł przed ustawami, które mogą szkodzić interesowi państwa. - Politycy PiS mówią o spodziewanej uległości gabinetu Tuska w sprawie unijnej polityki migracyjnej i zgodzie na centralizację Europy - słyszymy.

Ostatnie podrygi takich 'Wiadomości'? Atakowanie Tuska i słowa o zamachu na Telewizję Polską fot. https://www.tvp.info/

"Wiadomości" nie odpuściły Donaldowi Tuskowi. Przypomniano, że ponad 250 posłów wpisało się na listę do zadawania pytań nowemu premierowi. - Odpowiedzi posłowie jednak nie usłyszeli, dlatego politycy PiS pytają o wiarygodność nowego szefa rządu. - To nie jest tak prosto wyłonić konkretne pytania, które dotyczyły konkretnych spraw. Dostaniecie państwo odpowiedź na każde pytanie, które było pytaniem, a nie politycznym manifestem w odpowiedzi pisemnej - cytowano Donalda Tuska.

Tusk przyzwyczaił nas, że nie dotrzymuje słowa, ale nie sądziłam, że wykaże się takim brakiem szacunku, niestety nie znalazł w sobie ani odwagi, a może wiedzy teoretycznej, żeby udźwignąć odpowiedzi na te pytania - wypowiedziała się Anna Kwiecień z PiS.

"Wiadomości". Mówią o zamachu na Telewizję Polską

Donald Tusk powiedział, że po wygranych wyborach i po utworzeniu nowego rządu, będzie potrzebował dokładnie 24 godziny, żeby "telewizja pisowska, rządowa zamieniła się znowu w publiczną". W "Wiadomościach" mówiono też o zamachu na Telewizję Polską. Zacytowano szefa Rady Mediów Narodowych Krzysztofa Czabańskiego, który zapewnił, że wszystkie nielegalne działania rządu spotkają się z reakcją. - Tusk chce, by media nie patrzyły mu na ręce i mówiły jednym głosem, przychylnym dla władzy - usłyszeliśmy. Wspomniano czasy komuny. - Mieliśmy tylko jeden przekaz narzucany z góry, dziś koalicja, która wygrała wybory chce nam narzucić to samo - mówi Andrzej Kołodziej, działacz opozycji demokratycznej PRL.

Zapowiedziano także demonstrację przed siedzibą TVP na czwartek na godzinę 16, do której wzywają dawni opozycjoniści. Podano też numer infolinii i e-mail, na który można wysyłać wsparcie dla dziennikarzy Telewizji Polskiej. - Wsparcie do prawa wyboru - słyszymy.