W niedzielę 10 grudnia TVP wyemitowało finałowy odcinek uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony". Choć minęło już kilka dni, to emocje wcale nie opadły. Wręcz przeciwnie. Co chwilę na jaw wychodzą nowe fakty. Tym razem chodzi o Waldemara i jego kandydatkę Annę. Jak się okazuje, kobieta uczestniczyła w finale, jednak moment z jej udziałem nie został pokazany w telewizji. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Anna jednak była obecna na finale?

Gdy w mediach społecznościowych opublikowano zwiastun finału w sieci zawrzało. Internauci dopatrzyli się bowiem, że w finałowym odcinku brakowało Anny. Mieli rację, ponieważ kandydatka faktycznie nie została pokazana w odcinku. Przypominamy, że kobieta opuściła gospodarstwo rolnika jako pierwsza. Przy okazji wypomniała Waldemarowi, że nie poświęcał jej wystarczająco dużo czasu, bo faworyzował inną koleżankę. Anna nie przyjęła od niego również pożegnalnego prezentu. Początkowo wydawało się, że właśnie z tych powodów nie pojawiła się w finale. Prawda okazała się jednak zupełnie inna. Jak było w rzeczywistości, wyjawiła sama zainteresowana na Facebooku. Nawiązując do tego, dlaczego była nieobecna, napisała, że była po operacji. "Za prawdę i własną opinię nie będę przepraszać, no cóż i tak prawdę powiedziałam i wielu ludzi pisze to samo" - napisała. Portal teleshow.wp.pl twierdzi, że Anna była obecna za pośrednictwem wideokonferencji, jednak moment z jej wypowiedzią nie został wyemitowany, ze względu na ramy czasowe.

"Rolnik szuka żony". Anna o Ewie i Dorocie. Nie gryzie się w język

Na tym jednak nie koniec. W dalszej części wpisu Anna pokusiła się o ostry komentarz w stosunku do pozostałych kandydatek Waldemara. "Poniżyła się Dorotka, nie ja. Inteligentna Ewa owszem zrobiła z siebie potulną i kochaną uczestniczkę. (...) Nie będę się żegnać z takimi uczestniczkami i żałuję, że tv nie pokazała całej prawdy, jaka była, że Waldek nazwał mnie starą i że nie mogę już mieć dzieci, jak mnie poniżył tak samo jak Ewę" - grzmiała. Warto dodać, że komentarze zamieszczone przez Annę zostały szybko usunięte. Co o tym sądzicie? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

Przypominamy, że trwa plebiscyt Plotka i Radia Złote Przeboje. Możesz zdecydować, kto zdobędzie JUPITERA ROKU w siedmiu kategoriach. W kategorii Stylowa Gwiazda Roku nominowane są: Agnieszka Woźniak-Starak, Julia Wieniawa, Monika Olejnik, Małgorzata Rozenek i Joanna Przetakiewicz. GŁOSUJ TU!