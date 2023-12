Małgorzata Borysewicz wystąpiła w czwartej edycji programu "Rolnik szuka żony". To właśnie tam kobieta poznała swojego ukochanego, Pawła. Zakochani wzięli ślub i doczekali się dwóch pociech: pięcioletniego Ryszarda oraz trzyletniej Blanki. Para często pokazuje w swoich mediach społecznościowych szczęśliwe chwile w rodzinnym gronie. Ostatnio jednak rolniczka podzieliła się z fanami mniej pozytywnymi informacjami. Jej ukochana córka trafiła do szpitala. Więcej zdjęć Małgorzaty Borysewicz znajdziesz w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Córka Małgorzaty Borysewicz trafiła pod opiekę specjalistów

Rolniczka zniknęła z mediów społecznościowych i postanowiła wyjawić obserwatorom powód swojej nieobecności. - Nie słyszeliśmy się w ostatnich dniach, a to dlatego, że byliśmy w szpitalu. Jedno z moich dzieci miało zabieg, operację, bo zabieg w znieczuleniu ogólnym nazywa się operacją - powiedziała Borysewicz na Instagramie. Ze względu na prywatność córki kobieta nie zdradziła, na co dokładnie zachorowała jej pociecha. Rolniczka wyznała jednak, że wszystko dobrze się skończyło. - Jesteśmy już w domu, dochodzimy do siebie na szczęście. Wróciliśmy wczoraj, tak więc już jesteśmy w domu. Ze względu na prywatność moich dzieci nie będę wchodziła w szczegóły. Chciałam tylko podziękować całemu zespołowi szpitala w Suwałkach za bardzo serdeczną i profesjonalną opiekę - powiedziała do obserwatorów.

"Rolnik szuka żony". Małgorzata Borysewicz o dramatycznych chwilach

Choroba dziecka jest dla rodziców ogromnym zmartwieniem. Na własnej skórze przekonała się o tym uczestniczka programu "Rolnik szuka żony", która opowiedziała, co przeżywała w tych trudnych chwilach. - Stres o dziecko to jest największy stres, jaki mogą przeżyć rodzice. Dobrze, że już jesteśmy w domu - wyznała na Instagramie. ZOBACZ TEŻ: Małgosia Borysewicz z "Rolnik szuka żony" nie gryzła się w język. To powiedziała o innych uczestnikach show

