"Jaka to melodia?" to jeden z najpopularniejszych polskich teleturniejów. Program przywędrował do nas prosto ze Stanów Zjednoczonych, kiedy to w 1997 roku TVP zdecydowała się kupić licencję na format "Name That Tune". Idea jest prosta - w każdym epizodzie bierze udział trzech kandydatów, których zadaniem jest zidentyfikowanie znanych piosenek. Przez 21 lat rolę gospodarza pełnił Robert Janowski, a dziś jest nim Rafał Brzozowski. W ostatnim czasie spekulowano, że program ma zniknąć z anteny. Jaka jest prawda?

"Jaka to melodia?" zniknie z anteny? Nagrania miały zostać odwołane. TVP komentuje

Jak czytaliśmy na Pomponiku, nagrania do nowych odcinków "Jaka to melodia?" miały zostać wstrzymane. "Artyści dowiedzieli się w ostatniej chwili o tej decyzji. Widzowie mają zobaczyć w telewizji jedynie powtórki teleturnieju z Rafałem Brzozowskim, a nie nowe odcinki - czytaliśmy w portalu. Portal Party postanowił zweryfikować te doniesienia u źródła. Rzecznik prasowy TVP przekonuje, że nagrywania programu odbywają się zgodnie z planem. "Nagrania w grudniu odbyły się zgodnie z planem, te w styczniu są już planowane" - czytamy w portalu. Przypominamy, że "Jaka to melodia?" emitowana jest w TVP od poniedziałku do piątku o 17.20, a w weekendy o 18.40.

'Jaka to melodia?'. TVP szykuje zmiany? Zniknęła ważna postać fot. KAPiF

Rafał Brzozowski to prowadzący programu "Jaka to melodia?". Jak radzi sobie z plotkami?

Plotki odnośnie programu "Jaka to melodia?" nie krążą tylko wokół samego programu, ale jego gospodarza. Obecnym prowadzącym programu "Jaka to melodia?" jest związany od lat z TVP Rafał Brzozowski. Zainteresowanie widzów ogniskuje się nie tylko wokół jego aktywności zawodowej, ale i życia prywatnego. Niedawno łączono go z Edytą Górniak. Jak Brzozowski reaguje na takie doniesienia? - Nauczyłem się już i mam dużo dystansu do tego, nie czytam tego, bo szkoda na to tracić energię. Ja jestem trochę ponadto. Nie rusza mnie to. Ja wiem, jak to działa, znam media, to się klika, to się sprzedaje, hejt na Brzozowskim się dobrze sprzedaje, ale do czasu - wyznał Rafał Brzozowski w rozmowie z Plotkiem.

