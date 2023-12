Jubileuszowa edycja programu "Rolnik szuka żony" jest już za nami, ale widzowie wciąż żyją perypetiami uczestników. Nic w tym dziwnego, bo działo się dużo, a finał śmiało można zaliczyć do kontrowersyjnych. Dużo zamieszania wzbudził Dariusz. Mężczyzna w programie wszedł w relację z Nicolą. Wydawać by się mogło, że para złapała nić porozumienia. Mało tego, nie szczędziła sobie czułości. Mimo to w finale padło szokujące zdanie - Nie poczułem tego czegoś więcej i zakończyłem to - stwierdził Dariusz i się zaczęło. Padło wiele gorzkich słów. Polały się nawet łzy. Po emisji ostatniego odcinka rolnik jakby zapadł się pod ziemię. Właśnie przerwał milczenie i nawiązał do hejterów. Ma jasny przekaz.

"Rolnik szuka żony". Dariusz przerwał milczenie. Zwrócił się do hejterów

Dariusz niejednego zaskoczył swoim zachowaniem. W finale nie przebierał w złośliwościach i cały czas kierował w stronę Nicoli jakieś przytyki, finalnie doprowadzając ją tym wszystkim do łez. W pamięci widzów z pewnością utkwiło jego stwierdzenie, że Nicola jest bardzo dziecinna. Później dodał, że "nie potrafi donieść herbaty do stołu", a dla niego jest to niewyobrażalne zachowanie. Kobieta zdążyła już się odnieść do tej sytuacji, przy okazji, ucierając mu nosa. Teraz to Dariusz zabrał głos. Na Instagramie opublikował krótki wpis. Jeśli myślicie, że po tym wszystkim uderzył się w pierś, to jesteście w błędzie. "Pozdrawiam moich hejterów z trasy. Mam się dobrze. Cieszę się, że macie, o czym pisać i absolutnie mnie wasze zdanie nie rusza. Miłego dnia" - napisał. Warto wspomnieć, że Dariusz wyłączył możliwość publikowania komentarzy pod swoimi postami. Myślicie, że faktycznie wszystko po nim spłynęło? Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Dariusz zaatakował Tomasza z poprzedniej edycji. Padły mocne słowa

Postawa Dariusza jest szeroko komentowana w sieci. Głos w sprawie postanowił zabrać Tomasz z dziewiątej edycji randkowego show. Mężczyzna stwierdził, że rolnik zachował się nieelegancko w stosunku do swojej kandydatki. Ta uwaga nie umknęła Dariuszowi. Uczestnik nie pozostał obojętny wobec tych słów. Pokusił się o ostry komentarz. "Ty, tiktoker, nie ośmieszaj się tymi komentarzami, bo jak ja ciebie skomentuję, to ci naprawdę nie będzie miło" - napisał na Instagramie. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ.

