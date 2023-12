"Rolnik szuka żony". Darek zaatakował Tomka z poprzedniej edycji. "Nie ośmieszaj się"

Finał jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony" już za nami. Widzowie, jak i prowadząca Marta Manowska z trudem słuchali słów, jakie padały z ust rolników. Ostatecznie tylko jednej z par - Annie i Jakubowi - udało się dotrwać do ostatniego odcinka. Szerokim echem odbiła się sytuacja między Dariuszem a Nicolą. - Kiedy przyjechałaś do mnie we wrześniu, nie wiedziałem, czy coś do ciebie czuję. Podjąłem decyzję, że nie jesteś dziewczyną dla mnie - oświadczył jej w finale. Do dyskusji postanowił włączyć się w internecie uczestnik dziewiątej edycji, Tomasz.

"Rolnik szuka żony". Kłótnia między Dariuszem a Tomaszem z poprzedniej edycji

Tomasz ocenił na Instagramie, że Dariusz zachował się wobec Nicoli nieelegancko. Uczestnik nie pozostał obojętny wobec tych słów. "Ty, tiktoker, nie ośmieszaj się tymi komentarzami, bo jak ja ciebie skomentuję, to ci naprawdę nie będzie miło" - napisał Dariusz na Instagramie do Tomasza. Uczestnik udostępnił zrzut ekranu próby podjęcia rozmowy i dopisał: "Pamiętajcie, proszę, że jest między hejtem a krytyką cienka granica, której nie warto przekraczać". Zrzut ekranu zobaczcie w naszej galerii u góry strony.

'Rolnik szuka żony'. 'Rolnik szuka żony'. Nicola wbiła szpilę Darkowi / fot. TVP VOD

"Rolnik szuka żony". Dariusz pożegnał się z Nicolą w finale

W trakcie emisji programu wydawało się, że między Dariuszem a Nicolą dobrze się układa. Para dogadywała się i nie szczędziła sobie czułych gestów. Mimo to w finale rolnik zadeklarował, że nic nie poczuł do swojej wybranki. - Zerwał ze mną przez internet po całym tygodniu spędzonym razem - wyznała Nicola. Jakby tego było mało, okazało się, że... Dariusz wysyłał wiadomości do innej kandydatki, Natalii. Warto dodać, że w trakcie korespondencji był już w związku z Nicolą. - Nie chciałam tego powiedzieć Nicoli, bo wiedziałam, że będzie jej przykro. Po emisji pierwszego odcinka napisał do mnie Darek i napisał, że dokonał złego wyboru - ujawniła Natalia. Dariusz próbował jakoś wybrnąć z patowej sytuacji, ale nie poszło mu najlepiej. - Darek, to jest po prostu przykre - powiedziała Nicola, mając łzy w oczach. Zarzuciła też rolnikowi kłamstwa przed kamerami. Marta Manowska nie kryła zdziwienia podczas tej rozmowy. Oglądaliście finał jubileuszowej edycji "Rolnik szuka żony"?

