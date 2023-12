Echa finału jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony" nie milkną ani na chwilę. Jak dobrze wiemy, Agnieszka nie wybrała nikogo, Dariusz i Artur oschle rozstali się z wybrankami, a Waldemar nagle zmienił zdanie. Jedynie relacja Ani i Jakuba przetrwała od początku spotykania się. Para potwierdziła, że kontynuuje związek po programie. Wystąpili nawet w "Pytaniu na śniadanie". Choć wydaje się, że tych dwoje prowadzi obecnie sielankowe życie wypełnione miłością, to początki tej relacji nie należały do najłatwiejszych. Widzowie dawali im nikłe szanse. Oliwy do ognia dolała była narzeczona Jakuba, która zatelefonowała do brata Ani. Rolniczka właśnie odniosła się do tego tematu. Jak się okazuje, w tej sprawie jest drugie dno.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Anna zdradza nowe fakty o byłej partnerce Jakuba. "Już wcześniej miałam sytuację z tym związaną"

Anna zaprosiła na swoje gospodarstwo trzech kandydatów. W trakcie ich pobytu brat rolniczki otrzymał niepokojący telefon od byłej narzeczonej Jakuba. Wówczas Anna nie kryła zdziwienia i zdecydowała się przeprowadzić z mężczyzną szczerą rozmowę. Obecnie kobieta postanowiła odnieść się do sytuacji. - Ona powiedziała mojemu bratu, że chce mnie ostrzec - powiedziała w wywiadzie z portalem Party.pl. Jednak prawda była zupełnie inna. W dalszej części rozmowy z serwisem Anna wyjawiła, jak od kulis wyglądała relacja z byłą partnerką Jakuba. - Ja już wcześniej miałam sytuację z tym związaną. Ja już o tym wiedziałam w programie, że ona będzie takie rzeczy robiła, ponieważ wcześniej też dzwoniła do mojego kolegi, który jest bratem mojej dobrej znajomej ze studiów. W każdym razie powiedziała mi, że dzwoni do brata i dodała temu bratu, że ona robi to specjalnie, bo chce, żebym nie wybrała Kuby, a nie dlatego, że ona chce mnie ostrzec - zdradziła.

"Rolnik szuka żony". Anna wyjaśnia zachowanie byłej partnerki Jakuba. "Ciężko jej się było pogodzić"

Po tych słowach stało się jasne, że była narzeczona nie działała w interesie Anny, a swoim. - No, nie chciała chyba jednak, żeby sobie Kuba to życie ze mną ułożył - stwierdziła Anna. Mimo to na koniec rozmowy rolniczka wykazała zrozumienie dla byłej partnerki ukochanego. - Dla niej to może było coś takiego, że ciężko jej się było pogodzić, że Kuba chce sobie ułożyć życie z kimś innym - skwitowała. Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.

