Kornelia i Marek z dziewiątego sezonu "Ślubu od pierwszego wejrzenia" są jedyną parą, która przetrwała po programie. Magda i Krzysztof w finale także podjęli decyzję, aby pozostać w małżeństwie, ale krótko po zakończeniu show Krzysztof wyjawił, że nie są już razem. "Czuję się zobligowany powiedzieć wam o tym, jakie są dalsze nasze losy po dniu decyzji. Otóż od 19 lipca nie jesteśmy już razem z Magdą. Jakie były okoliczności i powody rozstania zostawiam dla siebie. I nie zamierzam więcej tego komentować. Magdalenie życzę dużo dobrego w życiu prywatnym i zawodowym" - oświadczył uczestnik. Wygląda na to, że jedynie Kornelia i Marek są dowodem na to, że eksperyment, na którym opiera się "Ślub od pierwszego wejrzenia" ma rację bytu. Co słychać u pary? Miłość kwitnie, a Kornelia właśnie podsumowała ostatnie wspólne miesiące.

Zobacz wideo "Ślub od pierwszego wejrzenia". Wydawało się, że te pary przetrwają

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia świętuje kolejny miesiąc z Markiem. "Kiedy to minęło"

Kornelia ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" właśnie podsumowała swój związek z Markiem. Z tej okazji udostępniła na Instagramie zdjęcia z ukochanym z prywatnego archiwum i dodała kilka słów od siebie. "W tym zabieganym czasie przed świętami chwila wspomnień. Kiedy to minęło już dziewięć miesięcy razem. Kilka zdjęć z pierwszych miesięcy naszego wspólnego życia" - napisała. Zdjęcia udostępnione przez Kornelię znajdziecie w galerii na górze strony . W komentarzach odezwał się Krzysztof i okazał wsparcie parze. Sam nie miał aż tyle szczęścia w eksperymencie i jego relacja się rozpadła. "Aż miło, i jak tu nie wierzyć w miłość" - napisał pod postem. Jedna z internautek postanowiła zwrócić się do partnera Kornelii. "Marku, doceniaj codzienne ten skarb, który dostałeś od programu" - napisała. Na te słowa od razu zareagował Marek. "Doceniam i dziękuję programowi za tak cudowną żonę" - podsumował.

Kornelia i Marek Kornelia i Marek ze 'Ślub od pierwszego wejrzenia', TVN

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Kornelia i Marek planują drugi ślub. "To będzie nasz moment"

Kornelia i Marek ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przypadli sobie do gustu już od pierwszych momentów ich ślubnej ceremonii. Widzowie obawiali się, że zagrożeniem dla ich związku mogą być problemy rodzinne mężczyzny, ale jak się okazuje, kryzys w relacjach Marka z mamą został zażegnany. W jednym z ostatnich wywiadów para zdradziła, jakie ma plany na przyszłość. Małżonkowie potwierdzili, że w przyszłości planują wziąć drugi ślub. - Tak. To też jest jakiś cel w przyszłości, że chcemy kościelny - przyznała Kornelia w rozmowie z portalem Party.pl. - To będzie zapewne wtedy nasz moment, totalnie nasz. Tutaj (w programie - przyp. red.) też był nasz, ale jednak nie do końca - dodał Marek.