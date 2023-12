Szumnie zapowiadane odejście Danuty Holeckiej z "Wiadomości" miało nastąpić 12 grudnia. Wiele osób wyczekiwało tego dnia i sądziło, że szefowa programu informacyjnego pożegna się z widzami. Za jej odejście mocno trzymają kciuki osoby, które odliczają dni do momentu, aż Telewizja Polska przestanie być tubą propagandową PiS-u. Holecka jest w końcu jedną z twarzy tzw. dobrej zmiany. Sporą niespodzianką okazał się fakt, że wtorkowe główne wydanie serwisu poprowadziła Edyta Lewandowska. Danuta Holecka pojawiła się jednak na antenie Telewizji Polskiej tego samego dnia. Poprowadziła wydanie programu "Minęła dwudziesta" w TVP Info.

Danuta Holecka kłóci się o Grzegorza Brauna w TVP Info

Jak na razie w TVP wszystko jest jeszcze po staremu, co dobitnie pokazała sytuacja z wydania "Minęła dwudziesta" z 12 grudnia. Do studia zaproszeni zostali Kaziemierz Klejna z KO oraz Krzysztof Kukucki z Nowej Lewicy. W programie pokazano fragment sytuacji z Sejmu z 12 grudnia, gdy Grzegorz Braun zgasił za pomocą gaśnicy menorę. Kukucki stwierdził, że nie chce tego komentować, aby nie nagłaśniać jeszcze bardziej haniebnego czynu polityka. Holecka jednak nalegała. W "Minęła dwudziesta" sytuacja z Grzegorzem Braunem została porównana do sytuacji z Joanną Scheuring-Wielgus, która weszła z transparentem do kościoła. Do dyskusji włączył się Kukucki, który stwierdził, że nie można tego przyrównywać, bo Scheuring-Wielgus chciała nagłośnić aferę pedofilską. - Ale co mi pan wmawia, jestem na mszy i stają ludzie na środku... - denerwowała się Holecka. - Nie przyjmuję tego tłumaczenia, lepiej, żeby pan powiedział: ja potępiam wszystkie akty tego typu.

Czasy, kiedy pani mogła mówić politykom, co mają myśleć i mówić, już się skończyły - powiedział Kukucki.

Danuta Holecka w 'Minęła dwudziesta' Danuta Holecka w 'Minęła dwudziesta', TVP

Danuta Holecka nie pożegna się z widzami "Wiadomości"?

Wiele osób w napięciu wyczekuje momentu, gdy Danuta Holecka oficjalnie pożegna się z widzami "Wiadomości" w TVP. Coraz bardziej realna wydaje się możliwość, że ten moment w ogóle nie nastąpi. Odejście prezenterki miało wydarzyć się 12 grudnia, jednak jak na razie ona sama w żaden sposób nie zasugerowała na antenie, że do "Wiadomości" już nie powróci.