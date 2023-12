Mateusz "Tarzan" Leśniak występował w programie "Królowe życia" razem ze swoją ukochaną, Anną Renusz. W ich związku nie brakowało kłótni i rozstań. Ostatecznie jednak zakochani przezwyciężyli wszystkie kryzysy i w 2022 roku wzięli ślub humanistyczny. Relacja z tego wydarzenia pojawiła się w jednym z odcinków show TTV. Ostatnio "Tarzan" wrzucił do sieci niepokojące informacje na temat swojego stanu zdrowia. Mężczyzna trafił do szpitala, o czym poinformował obserwatorów na Instagramie. Więcej zdjęć Mateusza Leśniaka znajdziesz w galerii na górze strony.

"Królowe życia". Mateusz "Tarzan" Leśniak w szpitalu

Gwiazda programu telewizyjnego musi przerwać treningi MMA, by poświęcić się zdrowiu. Wszystko przez poważną kontuzję kolana. W relacji na Instagramie "Tarzan" opowiedział obserwatorom, że na sparingu zerwał więzadło właściwe rzepki. Mężczyzna trafił do placówki medycznej i musiał być operowany. Uczestnik programu "Królowe życia" wrzucił także do sieci fotografię z zabiegu. "Ostrzegam - brutalne zdjęcie. Przegram, jeśli się poddam, a tego nigdy nie zrobię. Pamiętajcie, nie poddawajcie się, bo w końcu to minie. Dziękuje moim bliskim za wsparcie, trenerowi. Szpital, do którego trafiłem - najlepsza opieka, lekarze i pielęgniarki na najwyższym poziomie i oczywiście tona wiadomości ze wsparciem od was. Nie mrugać, bo zaraz wracam" - czytamy w opisie.

"Królowe życia". Wsparcie internautów dla Mateusza "Tarzana" Leśniaka

Fani uczestnika programu "Królowe życia" byli poruszeni jego postem na Instagramie. Internauci okazali swoje wsparcie w komentarzach i życzyli gwieździe szybkiego powrotu do zdrowia. "Najważniejsze operacja na czas, a teraz daj z siebie wszystko podczas rehabilitacji i na pewno wrócisz silniejszy niż kiedykolwiek", "Trzymaj się i wracaj szybko do zdrowia", "Nie z takimi rzeczami sobie radziłeś, dasz radę, to jest pestka. Najgorsze już za tobą" - pisali zmartwieni fani. Z takim wsparciem "Tarzan" na pewno szybko wróci do formy.