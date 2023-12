Wraz ze zmianą rządu w Telewizji Publicznej rozpoczęła się prawdziwa rewolucja. Na korytarzach na Woronicza panuje popłoch i typowane są kolejne nazwiska pracowników, którzy będą musieli pożegnać się ze stacją. Według nieoficjalnych informacji wiadomo już, kto ma zastąpić uznawaną za twarz propagandowej narracji Danutę Holecką na stanowisku szefa "Wiadomości" TVP. To wieloletni pracownik stacji TVN - Paweł Płuska. Zmiany czekają też program "Panorama" na TVP2. Wiadomo już, kto obejmie stanowisko szefa tego serwisu informacyjnego. Co ciekawe, o dziennikarzu już wspomniano w "Wiadomościach".

REKLAMA

Zobacz wideo

Kolejne zmiany w TVP. Do stacji ma powróci dobrze znany dziennikarz. Odszedł, kiedy PiS objął władzę

Jak ustalił serwis Wirtualna Polska, do TVP wraca dobrze znany widzom Jarosław Kulczycki. Dziennikarz stracił pracę w stacji po dojściu do władzy PiS-u w 2016 roku. - Tłumaczenia były dość mętne. Powiedziano mi, że koncepcja się zmieniła i że nie ma dla mnie miejsca w TVP - mówił w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". W wywiadach wspominał, że "nigdy przy zmianie władzy nie doszło do takiej czystki jak wtedy". Z TVP był związany od lat 90. Pracę na antenie zaczął w 1996 roku. Kilka lat później był jednym z czołowych prezenterów stacji. Na antenie TVP1 i TVP2 prowadził programy informacyjne i publicystyczne, w tym m.in. "Interwencję", "Wiadomości", czy "Poranek Info". Po odejściu z telewizji zajął się szkoleniami i pracą na uczelni.

Jarosław Kulczycki fot. kapif.pl

Już wiadomo, kto zastąpi Danutę Holecką. To wieloletni pracownik stacji TVN