Finał jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony" już za nami. Prowadząca Marta Manowska nie mogła uwierzyć w słowa, które padły z ust rolników. Ostatecznie tylko jednej z par udało się dotrwać do ostatniego odcinka. Anna nadal pozostaje w relacji z Jakubem. - Włożyliśmy w to uczucia, zaufanie, dużo szczerości i to zaowocowało tym, że dzisiaj tworzymy naprawdę fajną relację z Anią - podkreślił uczestnik. Czas zweryfikował także relację Dariusza i Nicoli. Uczestnik podczas finału nie szczędził słów na temat kandydatki. - Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko (...) Przykładowo, nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu, dla mnie to jest nieakceptowalne - wypalił rolnik w rozmowie z Martą Manowską. Nicola nie ukrywała tego, że poczuła się bardzo zraniona. Wygląda na to, że już otarła łzy i relację z Dariuszem zostawiła w przeszłości. Jak się okazuje, niedawno świetnie się bawiła w towarzystwie jednego z kandydatów Anny.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Nikola już otarła łzy po Dariuszu. Świetnie bawi się w towarzystwie kandydata Anny

Jeszcze w finale programu "Rolnik szuka żony" okazało się, że po emisji pierwszego odcinka Darek napisał do innej kandydatki, Natalii. To zakończenie show TVP1 z pewnością przejdzie do historii. Dla Nicoli było niezwykle trudne przez słowa, które usłyszała od rolnika. Jak się okazuje, nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Kandydatka Darka wzięła ostatnio udział w spotkaniu towarzyskim, podczas którego uczestnicy programu "Rolnik szuka żony" oglądali emisję odcinka w telewizji. Na ujęciach Nicola pojawiła się w towarzystwie Mikołaja, uczestnicy pochwalili się także wspólnymi zdjęciami na Instagramie i od razu zawrzało. Fani zgodnie twierdzą, że ta dwójka powinna być razem. "Mikołaj i Nicola świetnie wyglądają razem!", "Mikołaj, szczęścia z Nicolą", "Ty powinieneś być z Nicolą, serio, pasujecie do siebie!" - czytamy w komentarzach na profilu uczestnika. Jak myślicie, stworzyliby dobrą parę? Zdjęcie Nicoli i Mikołaja znajdziecie na dole strony.

'Rolnik szuka żony'. Nicola fot. screen tvp vod

"Rolnik szuka żony". Nicola dostała ogrom wsparcia. "Naprawdę przykro widzieć takie zachowanie"

Tuż po emisji finałowego odcinka programu "Rolnik szuka żony" w sieci od razu pojawiły się słowa otuchy dla Nicoli. "Nicola, trzymaj się i noś szklankę tak, jak chcesz", "Dziewczyno, jesteś warta o wiele więcej i dziękuj, że tak wyszło", "Dariusz, czy ty się słyszysz? Nicola wygrałaś!", "Niedoniesienie szklanki do stołu jest nie do zaakceptowania" - pisali pod postem na Instagramie, nawiązując do nieszczęsnego zarzutu Dariusza dotyczącego szklanki. Co ciekawe, Nicolę wparli także uczestnicy poprzednich edycji show. "Ciężko oglądało się ten odcinek, naprawdę przykro widzieć takie zachowanie... Brak słów" - napisał Tomasz z dziewiątej odsłony programu "Rolnik szuka żony". "Ale gość się zabawił… Masakra. Nawet na szczerość go nie stać, szok!" - dodała Roksana z ósmej edycji. "O matko, momentami nie wiedziałam, gdzie oczy podziać" - podsumowała Marta Paszkin.