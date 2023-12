Choć od premiery "Kilera" minęło 26 lat, to do dziś uchodzi za jedną z kultowych polskich komedii. Niektóre dialogi na stałe zagościły w języku potocznym. Fani filmu z pewnością pamiętają słynne cytaty i chętnie oglądają kolejne seanse w telewizji. Co ciekawe, sławę zyskali nie tylko aktorzy pierwszoplanowi, jak Cezary Pazura czy Janusz Rewiński, ale i postacie epizodyczne. Dla Joanny Samojłowicz krótka rola w produkcji mogła otworzyć drzwi do wielkiej kariery. Wówczas została zapamiętana jako piękność z filmu. Co dziś robi? Nie związała się zawodowo z aktorstwem.

"Kiler". W filmie zagrała epizod u boku Pazury i Rewińskiego. Kim jest blondynka z basenu?

Joanna Samojłowicz urodziła się w 1975 roku. Pojawia się w niewielu scenach w "Kilerze". Kobieta próbowała swoich sił jako aktorka w latach 90. Epizod, w którym towarzyszy Siarze i Kilerowi w jacuzii, dał jej przepustkę do zagrania w innych filmach. Pojawiła się w mało znaczącej roli w "Białym kruku" z 1998 roku i serialu "Gosia i Małgosia". Twórcy "Kilera" zaangażowali ją także do drugiej części produkcji - "Kilerów dwóch". W drugim filmie wcieliła się w panią do towarzystwa. Po 1999 roku jej filmografia jednak się urywa. Oprócz przygody z aktorstwem Samojłowicz ma za sobą także karierę fotomodelki. To dzięki urodzie mogła liczyć na różne zlecenia za granicą. Jako jedna z pierwszych Polek zapozowała na okładce amerykańskiej wersji "Playboya". Wykorzystano jej walory, kiedy w 2000 roku na antenie Polsatu pojawił się program dla dorosłych "Różowa Landrynka". Wówczas to właśnie Joanna Samojłowicz wcieliła się w rolę prowadzącej. Po programie zrezygnowała z show-biznesu i życia w blasku fleszy.

Zagrała w "Kilerze". Co dziś robi Joanna Samojłowicz?

Dziś była aktorka i modelka "Playboya" ma 48 lat i swoją karierę związała z marketingiem w sieci. W mediach społecznościowych przedstawia się jako przedsiębiorca. Działa w branży beauty-wellness. "Pasjonatka podróży. Lider marketingu sieciowego. Zostawiłam własną działalność dla wolności w pracy. Zbuduj ze mną swój własny biznes online" - czytamy na jej profilu na Instagramie. "Uwielbiam inspirować ludzi do odkrywania różnych możliwości, które mogą poprawiać albo zmieniać jakość życia. Ja zmieniłam swoje na bezstresowe" - napisała w jednym z postów. Oprócz działalności w sieci Joanna Samojłowicz wyszła za mąż za producenta filmowego, Jacka Samojłowicza, z którym ma dwoje dzieci. Do dziś jest platynową blondynką i śmiało można stwierdzić, że przez lata niewiele się zmieniła. Więcej jej zdjęć znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.