Andrzej oraz Gienek z Plutycz zyskali ogromną popularność w programie "Rolnicy. Podlasie". Nie da się ukryć, że ojciec i syn otrzymali miano gwiazd show. Całkiem szybko grono ich fanów zaczęło się rozszerzać. Widzowie regularnie są ciekawi codzienności na wsi. Program stał się niewystarczający, a rolnicy postanowili zaistnieć również w przestrzeni mediów społecznościowych. Na profilu na platformie Youtube Gienka i Andrzeja subskrybuje ponad 100 tysięcy użytkowników. Obecnie u mężczyzn trwa poważny remont.

REKLAMA

Zobacz wideo Marta Manowska o ślubach w programie "Rolnik szuka żony". Nie była na wszystkich

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz ma rady dla Gienka. Bez wahania go pouczył

Jakiś czas w jednym z odcinków show "Rolnicy. Podlasie" nie obyło się bez pouczeń. Niedawno fani mieli okazję zobaczyć w telewizji Fokus TV Gienka, który zajął się mieleniem zboża. Wtedy zjawił się Andrzej. Nie był zachwycony i postanowił dać tacie parę rad. - A stary to jak małe dziecko będzie cały biały. To inaczej się robi, worki trzeba powiesić - wyznał bez wahania 41-latek. To nie koniec. Gdy panowanie zajadli się cukierkami, otrzymali kolejne pouczenie od Andrzeja. - Tylko nie wyrzucaj, bo siostra zaraz zabije za papierki. U niej papierka nie może być - stwierdził rolnik. Tego dnia chciał dopilnować, aby wszystko było zrobione poprawnie. Nie omieszkał poprawiać nawet własnego ojca. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz miał plan na podryw. Pomocny okazał się remont domu

Obecnie w gospodarstwie Andrzeja i Gienka nie brakuje zmian. Mężczyźni zajęli się remontem. - Pomału, pomału zrobimy z mego starego domu, powiedzmy, pałac - mówił o swoich planach 41-latek. Nie zabrakło również rozmowy na temat życia miłosnego Andrzeja. Nie da się ukryć, że Gienek ma cichą nadzieję, że jego syn w końcu spotka na swojej drodze wymarzoną kobietę i zaprosi ją do nowego domu. - Może jakaś Kryśka czy Maryśka się znajdzie. Chodzi o to, żeby jakaś się trafiła. (...) To upierze, to zupy ugotuje, to placka upiecze, to kartofelkę ugotuje - powiedział o swoich zamiarach. Więcej na ten temat przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: "Rolnicy. Podlasie". Andrzej z Plutycz świętuje urodziny. Ubolewa nad jednym. "To wszystko przez..."

Andrzej z Plutycz fot. YouTube @Gienek i Andrzej Plutycze