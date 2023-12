"M jak miłość" to serial obyczajowy, który pokochały miliony Polaków. Format pojawia się na antenie TVP 2 przez ponad dwie dekady i zgromadził wokół siebie rzeszę widzów, którzy z zaciekawieniem śledzą dalsze losy sagi rodziny rodu Mostowiaków. Bez wątpienia czołową rolę w serialu odgrywa Barbra (Teresa Lipowska). Ta postać pojawia się od początku produkcji i wzbudza niesamowitą sympatię wśród widzów, którzy dosłownie pokochali ją za ciepło i dobro, którym otacza najbliższych. Wiele osób sądzi, że wraz z odejściem seniorki uwielbiany serial najpewniej się skończy. Nic bardziej mylnego. Do sprawy odniosła się sama zainteresowana. Wyznała, że ma już swoją następczynię, a nawet dwie.

REKLAMA

Zobacz wideo Katarzyna Cichopek mówi o makijażu na planie "M jak miłość"

"M jak miłość". Barbara wyznaczyła dwie następczynie. "Bardzo dobrze się z nimi dogaduję"

W kulisach serialu "M jak miłość" Barbara wyjawiła, że po jej odejściu zastąpią ją dwie wnuczki, również Basie (Karina Woźniak i Gabriela Raczyńska). Pierwsza z nich to córka Marysi (Małgorzata Pieńkowska) i Artura (Robert Moskwa). Druga jest przybraną córką Pawła (Rafał Mroczek) i Franki (Dominika Kachlik). Mężczyzna zaopiekował się dziewczynką po odejściu Ali (Olga Frycz). - Cieszę się, że moja Barbara ma następczynie, bo mam dwie wnuczki Basie. Bardzo dobrze się z nimi dogaduje. Może dlatego, że mamy to samo imię - wyjawiła Teresa Lipowska w kulisach "M jak miłość".

"M jak miłość". Barbara faworyzuje jedną z wnuczek? A skąd!

Co prawda na co dzień Barbarze zdecydowanie bliżej jest do Basi Rogowskiej - obie mieszkają w tym samym domu i łączy je wyjątkowa więź. - Barbara i Basia są najlepszymi przyjaciółkami. I Basia bierze z niej przykład. Barbara może uczyć Basię życia, a Basia może uczyć swoją babcię nowinek technologicznych, slangu młodzieżowego - zdradza Karina Woźniak w kulisach "M jak miłość". Natomiast relacja z Basią Zduńską jest równie ważna. Seniorka nieraz była dla dziewczyny drogowskazem, za którym ta stara się podążać. - Dla mnie to jest bardzo duży przywilej, że jestem imienniczką niezastąpionej babci Basi. Myślę, że Basia widzi ją jako taki ideał. Podziwia ją, w jaki sposób trzyma całą rodzinę razem - mówiła Gabriela Raczyńska w kulisach "M jak miłość". Jesteście fanami serialu? Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do naszej galerii w górnej części artykułu.