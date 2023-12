Niedawno odbył się finałowy odcinek dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". W randkowym show nie zabrakło ekscytujących momentów. Wśród wielkich zaskoczeń pojawiło się zerwanie Dariusza i Nicoli. Fani już wcześniej domyślali się, że nic z tego nie będzie. Co więcej, ostrzegali uczestniczkę przed rolnikiem, krytykując jego zachowanie. W sieci nie brakowało hejtu pod adresem Darka. Jednak to, co powiedział w finale, przelało falę goryczy. Widzowie nie mogli uwierzyć, co zarzucił swojej kandydatce.

"Rolnik szuka żony". Darek zakończył relację z Nicolą. Widzowie nie mogą uwierzyć, co zarzucił uczestniczce

Dariusz już na samym początku wyznał, że jego związek z Nicolą przeszedł do historii. Nie szczędził słów na temat kandydatki. - Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko - powiedział bez wahania w rozmowie z Martą Manowską. Nicola, która siedziała obok, nie mogła uwierzyć w to, co słyszy. Słowa Dariusza bardzo ją zraniły. W pewnym momencie rolnik postawił przed dziewczyną pewien zarzut, który zapewne zaskoczył wszystkich.

- Przykładowo, nie umiała szklanki z herbatą donieść do stołu, dla mnie to jest nieakceptowalne - wyznał. Internauci byli wściekli. Tuż po emisji odcinka rzucili się do komentowania. Wstawili się za Nicolą. "Nicola, trzymaj się i noś szklankę tak, jak chcesz", "Dziewczyno, jesteś warta o wiele więcej i dziękuj, że tak wyszło", "Dariusz, czy ty się słyszysz? Nicola wygrałaś!", "Niedoniesienie szklanki do stołu jest nie do zaakceptowania" - pisali pod postem na Instagramie. Co sądzicie? Więcej zdjęć Nicoli i Dariusza znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Nie tylko widzowie programu twierdzą, że Darek przesadził. Głos zabrali również uczestnicy

Nie tylko widzowie przyczepili się do słów Dariusza. Dawni bohaterowie randkowego show również dołożyli swoje trzy grosze. W sieci nie szczędzili słów. "Ciężko oglądało się ten odcinek, naprawdę przykro widzieć takie zachowanie... Brak słów" - napisał Tomasz z dziewiątej odsłony programu "Rolnik szuka żony". "Ale gość się zabawił… Masakra. Nawet na szczerość go nie stać, szok!" - dodała Roksana z ósmej edycji. "O matko, momentami nie wiedziałam, gdzie oczy podziać" - wyznała Marta Paszkin. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Widzowie miażdżą Waldemara. Węszą szokujący spisek

Nicola i Darek w 'Rolnik szuka żony'