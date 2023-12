Choć obecnie widzowie nie mogą oglądać nowych odcinków "Love Island", to uczestnicy nie dają o sobie zapomnieć. Aktywnie działają w sieci, gdzie na bieżąco informują o kolejnych poczynaniach po zakończeniu przygody w telewizyjnym show. Ostatnio głośno było o Laurze, która postanowiła zmienić fryzurę. Pomógł jej w tym partner. Tym razem metamorfozie poddała się Julia. Była uczestniczka sporo schudła. Efektem podzieliła się z fanami.

REKLAMA

Zobacz wideo "Love Island". Laura obcięła włosy. Za nożyczki chwycił Armin

"Love Island". Julia od czasu programu sporo się zmieniła. Pozbyła się kilku kilogramów. "Teraz jest tak, jak lubię"

Julię mieliśmy okazję poznać przy okazji siódmej edycji "Love Island". Mimo że opuściła program wcześniej, to zyskała sporą sympatię wśród widzów. Ci polubili ją za jej urodę oraz szczerość. Julia prężnie działa w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jej profil obserwuje już 95. tysięcy użytkowników. Była uczestniczka chętnie dzieli się nowinkami z życia. Ostatnio obwieściła, że sporo schudła. Okazuje się, że po programie udało jej się zgubić siedem kilogramów. Przy okazji załączyła zdjęcie, dokumentujące przemianę. "Minus siedem kilo, teraz jest tak, jak lubię, czyli jestem szczupła, ale są kształty. Nigdy mi się nie podobała sylwetka "no ass" i chudziutkie nóżki. Zresztą przy moim wzroście i genetyce to nierealne" - napisała. Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Love Island". Julia sama opuściła program. Nie znalazła w nim miłości

W randkowym show Julia próbowała zawładnąć sercem Kamila. Niestety, ta relacja nie przetrwała próby czasu. Julia nie zamierzała się poddawać. W związku z tym spróbowała swoich sił u boku innych uczestników programu. Szybko zdała sobie jednak sprawę, że nic z tego nie będzie. Dlatego sama dobrowolnie zdecydowała się na opuszczenie Wyspy Miłości. Jak się okazało, los uśmiechnął się do niej tuż po powrocie do Polski. Kobieta przekazała radosną nowinę, że odnalazła bratnią duszę i czuje się szczęśliwa. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.