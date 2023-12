Agnieszka Pilaszewska zyskała popularność dzięki roli Aliny w serialu "Miodowe lata", który od 1998 roku rozśmieszał widzów. Grana przez nią bohaterka była żoną Karola, w którego wcielał się Cezary Żak. Aktorka po trzech latach odeszła z serialu i w 2001 roku zastąpiła ją Katarzyna Żak. Pilaszewska podkreślała później w wywiadach, że nie była to jej decyzja. - Nie zrezygnowałam z grania w "Miodowych latach", żaden aktor nie może sobie pozwolić na zerwanie kontraktu. Myślenie, że jest inaczej, jest naiwne. Nie wracajmy do tego, bo do niczego nas to nie doprowadzi - wspomniała w rozmowie z Plejadą. Wokół jej odejścia pojawiło się wiele kontrowersji, bo zastąpiła ją żona Cezarego Żaka. Spekulowano, że właśnie to było powodem zmiany aktorki. Pilaszewska podkreślała jednak, że z byłym partnerem z planu ma bardzo dobre relacje. - Jesteśmy z Cezarym Żakiem w dobrych relacjach. Uwielbiałam spędzać z nim czas i nic się nie zmieniło. Amen - mówiła w rozmowie z seriwsem. Widzowie zapamiętali ją z serialu z charakterystyczną, krótką fryzurą. Jak aktorka wygląda dziś?

"Miodowe lata". Agnieszka Pilaszewska zaskoczyła nową fryzurą. "Ego mi się przedłużyło"

Agnieszka Pilaszewska w marcu 2023 roku skończyła 58 lat. Aktorka bardzo długo była wierna krótkim włosom. Właśnie tak została zapamiętana z serialu "Miodowe lata", chociaż z sitcomem pożegnała się ponad 22 lata temu. Aktorka niedawno zafundowała sobie metamorfozę i zdecydowała się na dłuższe pasma. Świąteczne przygotowania zaczęła od nowej fryzury i na Instagramie udostępniła zdjęcie z długimi włosami. "Grudzień’23. Ego mi się przedłużyło. Pora na choinkę" - napisała. Aktorka pokazała się na zdjęciu w jeansach i zimowym, luźnym swetrze. W takim wydaniu i nowej fryzurze zachwyciła obserwatorów, którzy jednomyślnie stwierdzili, że dłuższe włosy bardzo jej pasują. Zdjęcie aktorki z nowej fryzurze znajdziecie na dole strony .

'Miodowe lata'. Agnieszka Pilaszewska, Artur Barciś, Cezary Żak fot. akpa.pl

"Miodowe lata". Agnieszka Pilaszewska zachwyciła fanów. "Pięknie, młodo i świeżo"

Pod zdjęciem Agnieszki Pilaszewskiej od razu posypały się komplementy. Obserwatorzy aktorki zgodnie stwierdzili, że w nowej fryzurze wygląda zjawiskowo. "Świetnie pani wygląda", "Jak pięknie, młodo i świeżo pani wygląda", "Jakie piękne długie włosy", "Wygląda pani rewelacyjnie, Klasa" - czytamy w komentarzach.