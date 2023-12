TVP 3 uszczupla ramówkę. Do kosza idzie część programów

Wszystko wskazuje na to, że szeroko zapowiadana rewolucja w publicznych mediach zaczyna się na dobre, a widzowie odczują zmiany nie tylko w dwóch głównych kanałach TVP. Jak informuje press.pl, Regionalna Trójka ma mieć w swojej ofercie znacznie mniej programów. Ramówka ma ulec uszczupleniu już od stycznia przyszłego roku.

Zmiany w TVP 3. Tych programów widzowie już nie zobaczą

Z ustaleń press.pl wynika, że TVP 3 ucina sporą część programów informacyjnych. Widzowie nie zobaczą już "Expressu regionów" ani magazynu interwencyjnego "Telekurier". W telewizyjnej Trójce nie będzie też także miejsca na pasmo informacyjne "TVP 3 Info", które od 2022 roku było nadawane kilka razy dziennie. Co będzie można obejrzeć w zamian? TVP 3 ma emitować południowe wydanie "Wiadomości", a także inne programy z pozostałych stacji Telewizji Polskiej - w tym m.in. powtórki "Big Music Quiz", który ukazywał się premierowo na TVP 2.

Oficjalna przyczyna tych zmian nie jest znana. Niewykluczone, że cięcia wynikają z niejasnej sytuacji finansowej publicznych mediów w 2024 roku. W rozmowie z portalem Wirtualnemedia.pl szef sejmowej komisji kultury i środków przekazu Bogdan Zdrojewski poinformował, że TVP i Polskie Radio mogą liczyć na rekompensatę abonamentową w wysokości od 900 mln do 1,7 mld złotych. W 2023 roku ta kwota wynosiła aż 2,7 mld złotych.

Sytuacja na Woronicza jest nerwowa

Coraz więcej mówi się także o zmianach kadrowych w publicznych mediach. Pewnym jest, że z pracą w "Wiadomościach" pożegna się szefowa programu Danuta Holecka. Odkąd informacja ta pojawiła się w mediach, trwają spekulacje, kiedy pracownica TVP ma poprowadzić "Wiadomości" po raz ostatni. Obstawiano, że w grafiku zapisana jest do 8 grudnia, jednak tego dnia nie pożegnała się z widzami. Jak udało nam się ustalić, wyciek informacji o odejściu Holeckiej miał odbić się na tym, co dzieje się w Telewizji Polskiej. Nasz informator zdradził, że pracownicy stacji nie mogą już swobodnie podglądać grafiku innych redakcji. "To ponoć pokłosie interwencji Danuty Holeckiej, która była zła, gdy zaczęto pisać o tym, kiedy rozstaje się ze stacją. Do tego doszły przecieki, kto jeszcze odchodzi i ludzie na górze stwierdzili, że trzeba ograniczyć dostęp do informacji, jak to tylko możliwe" - mówi nasze źródło.