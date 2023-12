Trzeba przyznać, że w finale jubileuszowej edycji programu "Rolnik szuka żony" nie brakowało zaskoczeń. Wręcz przeciwnie. Widzowie mieli ich pod dostatkiem. Jak się okazało, te pary, którym najbardziej kibicowano, rozpadły się jeszcze przed wielkim finałem. Oprócz tego w odcinku nie brakowało emocji. U niektórych polały się nawet łzy. Ku zaskoczeniu jako para randkowe show opuścił Waldemar z Dorotą i Anna z Jakubem. Agnieszka ponownie nie zdecydowała się na żadnego z kandydatów. Artur rozstał się z Sarą, a Dariusz z Nicolą. W sieci pojawiły się fragmenty finałowego odcinka. Skomentowali je także byli uczestnicy programu. Byli bezlitośni dla jednej osoby.

"Rolnik szuka żony". Rychły koniec relacji Dariusza i Nicoli. "Nie poczułem tego"

Dariusz już na samym początku finałowego odcinka odkrył wszystkie karty. - Nie poczułem tego czegoś więcej i zakończyłem ten związek - wyznał w rozmowie z Martą Manowską. Później w studio zagościła Nicola, a także pozostałe kandydatki rolnika: Maria i Natalia. W trakcie rozmowy wyszło na jaw, że podczas związku z Nicolą, Dariusz odezwał się do Natalii. Później rolnik i jego wybranka spierali się o to, jak często się spotykali. W pewnym momencie mężczyzna został zapytany, dlaczego zmienił zdanie. Jego odpowiedź była szokująca. - Straciła w oczach przy bliższym poznaniu. Zachowywała się jak dziecko - powiedział. Oprócz tego dodał, że nie potrafiła nawet donieść herbaty do stołu, co dla niego jest niedopuszczalnym zachowaniem.

"Rolnik szuka żony". Dariusz rozsierdził widzów. Włączyli się byli uczestnicy show. "Ale gość się zabawił"

Opisywany fragment został opublikowany w mediach społecznościowych programu. Internauci nie przeszli wobec niego obojętnie. Natychmiastowo chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. Przy okazji nie zostawili na Dariuszu suchej nitki. Zarzucali mu, że ma być nieszczery. "Gość jest strasznym kłamcą", "Zero poważnego podejścia i zabawa uczuciami", "Najgorsze, że Darek nie widzi, żeby zrobił coś złego" - pisali rozzłoszczeni widzowie.

Na tym jednak nie koniec, bowiem głos w sprawie zabrali również byli uczestnicy "Rolnik szuka żony". Mieli oni podobne zdania. "Ciężko oglądało się ten odcinek, naprawdę przykro widzieć takie zachowanie... Brak słów" - napisał Tomasz z dziewiątej edycji. "Darek przegiął…Po co te wzruszenia? Brak mi słów" - wtrąciła Roksana, kandydatka Stanisława. "O matko, momentami nie wiedziałam, gdzie oczy podziać" - dodała Marta Paszkin. "Ale gość się zabawił… Masakra. Nawet na szczerość go nie stać, szok!" - napisała Roksana z ósmej edycji. "Dramat" - podsumowała Joanna z tego samego sezonu. Pod jednym z postów internauta napisał "Mocny ten finał". Odpowiedziała mu Joanna, żona Kamila. "Za mocny... ciężko się to oglądało" - stwierdziła. A wy co o tym sądzicie? Zdjęcia znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.