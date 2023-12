"Nasi w mundurach" to program telewizyjny stacji TTV, w którym celebryci biorą udział w wymagających szkoleniach wojskowych. W najnowszej edycji wystąpili m.in. Sylwia Bomba, Mateusz "Bigboy" Borkowski, bracia Collins, Hubert Szczypek, Kamil Diaz i Alex Morzyńska. Ostatecznie to kobieta pokonała wszystkich mężczyzn. Wyróżnienie bohaterce programu "Diabelnie Boskie" wręczył pułkownik Krzysztof Przepiórka. Jej wygrana spotkała się z burzą komentarzy w mediach społecznościowych. Widzowie nie kryli rozczarowania. Więcej zdjęć Alex Morzyńskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

"Nasi w mundurach". Widzowie krytykują wyniki finału

Do finału programu "Nasi w mundurach" dotarli Rafał Collins, Hubert Szczypek, Kamil Diaz i Alex Morzyńska. Na uczestników czekały wieloetapowe zadania, a na koniec pułkownik Krzysztof Przepiórka wyłonił zwycięzcę. Mężczyzna wskazał na Alex Morzyńską, która nie kryła swojego zaskoczenia. Chwilę później kobieta wybuchnęła płaczem. Decyzja prowadzącego nie spotkała się z aprobatą widzów. Pod postami na Instagramie produkcji pojawiła się cała masa komentarzy sugerujących ustawkę. "Alex nie zasłużyła na wygraną, byli lepsi od niej", "Poważnie?", "Była faworyzowana od początku", "To zwykła ustawka" - pisali pod postem. Głos zabrał także Rafał Collins, który nie krył zawiedzenia wynikami. "Na pytanie, z kim chciałbyś się znaleźć w momencie zagrożenia/wojny - wszyscy uczestnicy wskazali mnie... To był najpiękniejszy moment tego programu. Zaufanie, ale i odpowiedzialność, potem... Cóż... " - napisał na Instagramie.

Alex Morzyńska w programie 'Nasi w mundurach' Fot. @nasi_w_mundurach_program_ttv / Instagram

"Nasi w mundurach". Miłość na planie programu

Nie tak dawno Sylwia Bomba i Grzegorz Collins ujawnili swój związek. Jak się okazało, to właśnie udział w programie połączył parę. "To my: Gruba i Łysy, Stara Mamuśka i Młodociany Synek. Czy wyglądamy dollarsowo? Wiemy, że to największy coming out tego roku — udźwigniemy ciężar show-biznesu, tylko czy show-biznes jest gotowy na taki Bombowo Collinsowy zestaw" - napisała Sylwia Bomba na Instagramie. Co sądzicie o tej parze?