Marta Manowska to jedna z najbardziej lubianych prezenterek Telewizji Polskiej. Kobieta prowadzi najpopularniejsze programy stacji: "Rolnik szuka żony" oraz "Sanatorium miłości". To właśnie tam 39-latka dała się poznać widzom jako ciepła i przyjacielska osoba, która pomaga uczestnikom show szukać drugiej połówki. Obie produkcje są o miłosnej tematyce, ale sama Manowska nie mówi zbyt wiele o prywatnym życiu i związkach. Ostatnio jednak na profilu prezenterki pojawił się tajemniczy brunet. Czy to tylko przyjaźń? Więcej zdjęć Marty Manowskiej znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Marta Manowska zdradza, ile zarobiła na Instagramie. Nie pokaże nigdy partnera. W "Sanatorium miłości" podpytują o jej miłości

Marta Manowska wrzuciła do sieci zdjęcie. Towarzyszy jej mężczyzna

Prezenterka niewiele mówi na temat życia prywatnego. Ostatnio jednak Manowska wrzuciła na Instagrama zdjęcie z imprezy, na którym mężczyzna całuje ją w czoło. Prezenterka oznaczyła swojego towarzysza, Daniela Wiśniowskiego. Jak się okazuje, jest to finalista programu Polsatu "Wyspa przetrwania". To nie pierwszy raz, gdy Manowska pokazuje się w towarzystwie mężczyzny. Wcześniej Wiśniowski udostępnił na Instagramie zdjęcie z wesela, na którym wspólnie się bawili. "Zadaje pytania. Wsłuchuje się i słyszy. Nie ocenia. Nie krytykuje. Cieszy się, jak nikt inny. Taka psiapsi" - napisał w opisie fotografii. Prezenterka pozostawiła pod zdjęciem komentarz "Ojej, jacy my ładni. Nie to, co dziś, po wczoraj". Myślicie, że łączy ich coś więcej?

Marta Manowska i Daniel Wiśniowski Fot. @martamanowska / Instagram

Historie miłosne Marty Manowskiej

W 2022 roku do sieci wyciekły zdjęcia Manowskiej i jej partnera. Para została przyłapana podczas spaceru na plaży. Według tygodnika "Życie na gorąco" zakochani nie szczędzili sobie czułości. Trzymali się za ręce, śmiali, a później poszli do restauracji i na molo. "W pewnym momencie mężczyzna szepnął coś Marcie na ucho. Co? To już pozostaje ich tajemnicą. Ale na pewno słodką, bo gwiazda z uśmiechem rzuciła się ukochanemu na szyję" - czytaliśmy w tabloidzie. Niestety para się rozstała. Później Manowska była podejrzewana o romans z bratem uczestnika "Rolnik szuka żony". Szybko jednak zdementowała te plotki i powiedziała, że w tym przypadku żadna miłość nie wchodzi w grę. ZOBACZ TEŻ: Marta Manowska zmieniła fryzurę. "Zaczęło się bardzo niewinnie". Efekt jest fenomenalny