Dziesiąta edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" nieubłaganie zbliża się ku końcowi. Długo wyczekiwany finał zostanie wyemitowany w niedzielę 10 grudnia. W ostatnim odcinku serii zostaną rozwianel wszelkie wątpliwości, a widzowie w końcu dowiedzą się o tym, które pary przetrwały. Trzeba przyznać, że miniony sezon był pełen emocji i niespodziewanych zwrotów akcji. Czy finał szykuje się równie mocny? W sieci pełno jest spekulacji. Zdaniem internautów może dojść nawet do kolejnych oświadczyn. Fani programu wytypowali kolejną parę, która może opuścić studio z pierścionkiem zaręczynowym. Poznajcie szczegóły.

REKLAMA

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Kolejne zaręczyny w finale? Internauci obstawiają...

Jakiś czas temu w oficjalnych mediach społecznościowych programu została opublikowana zapowiedź finałowego odcinka. Wówczas internauci ruszyli ze spekulacjami, jakoby Artur miał oświadczyć się Sarze. Dowodem na to ma być tajemnicza sentencja, którą wypowiedział. Na tym jednak nie koniec. Teraz aż zaroiło się od komentarzy, że ślubne plany może wysnuć Anna z Jakubem. Początkowo ta para wywołała pewne kontrowersje wśród widzów. Wygląda jednak na to, że ci zmienili nieco zdanie. Na Facebooku pojawił się ogrom wpisów, jakoby ich relacja miała wejść na kolejny etap. "Kuba oświadczy się Ani. Tak myślę, zwłaszcza po jej wypowiedzi w zwiastunie" - napisała jedna z internautek. "Coś czuje, że Ania wyjdzie z narzeczonym" - dodała kolejna. "Ania szczęśliwa jakby w totolotka wygrała" - stwierdziła następna. Myślicie, że ta teoria ma szansę się sprawdzić? Zdjęcia pary znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Rolnik szuka żony". Emocje przed finałem rosną. W sieci pełno spekulacji

Jeśli myślicie, że to już koniec spekulacji, to jesteście w błędzie. Wiele wskazuje na to, że widzowie już przebierają nogami do finału i bardzo przeżywają to, co może się w nim wydarzyć. Pod opublikowanym postem pojawiły się również inne podejrzenia. "Jak obstawiacie? Komukolwiek uda się stworzyć poważną relację? Mój typ to Ania i Jakub. No i może Sara z Arturem" - rzuciła jedna z internautek. "Obstawiam, że Sara też nie została z rolnikiem, nie iskrzyło między nimi, mimo że Sara bardzo chciała. Wydaje mi się, że za bardzo delikatna, marzycielska, romantyczna na realia wsi…" - podchwyciła następna. "Nikola raczej już nie ma partnera" - skwitowała kolejna. Przypominamy, że godzina emisji finałowego odcinka została przesunięta. Widzowie mogą rozsiąść się przed telewizorami dopiero o godzinie 21.30. Więcej na ten temat przeczytasz TUTAJ.