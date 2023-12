Za nami pierwszy odcinek programu "Dowborowa od nowa". Tym razem Katarzyna Dowbor zaprosiła widzów do własnego domu, by pokazać im, jak sprytnie i w korzystnej cenie odnowić stare wnętrza. Przekonała ich? Reakcje mówią same za siebie.

Katarzyna Dowbor rusza z nowym programem. Będzie konkurencja dla 'Nasz nowy dom'