"Rolnik szuka żony" to jeden z ulubionych programów telewizyjnych Polaków. Już 10 grudnia widzowie będą mogli obejrzeć wyczekiwany finał produkcji. Nagrano go w pięknym Kazimierzu nad Wisłą. W sieci opublikowany został zwiastun, który zapowiada bardzo emocjonującą emisję. Rolnicy opowiedzieli prowadzącej Marcie Manowskiej o swoich relacjach po zakończeniu programu. Rąbka tajemnicy uchyliła także impreza, na której pojawiła się większość uczestników show. Przyjęcie stało się powodem wielkiego zamieszania, ponieważ zachowanie Nicoli i Darka z programu nie pozostawia wątpliwości co do statusu ich związku.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Nicola i Darek unikali się jak ognia na imprezie

Początkiem grudnia odbyła się impreza z udziałem uczestników programu "Rolnik szuka żony". W sieci pojawiły się zdjęcia, na których widać było m.in. Natalię, Marię oraz Artura. Nie zabrakło także Nicoli oraz Dariusza. Jak się okazało, para nie spędzała ze sobą czasu, co zrelacjonował jeden z uczestników imprezy. - Nicola i Darek przyjechali na zlot rolników, jednak unikali się jak ognia. Widać było, że między nimi nie dzieje się najlepiej. Wszyscy mocno imprezowali, nie wylewali za kołnierz. Nicola robiła sobie zdjęcia ze wszystkimi, tylko nie z Darkiem - powiedział dla Plejady. Mężczyzna dodał także, że uczestniczka show była zawiedziona zachowaniem rolnika. - Na oczach Nicoli podrywał inną dziewczynę, a potem z nią zniknął - skwitował.

"Rolnik szuka żony". Czy to koniec wielkiej miłości?

Uczestnik imprezy wyjawił pewne szczegóły na temat związku Nicoli i Dariusza. Mężczyzna powiedział, że para zerwała już kilka miesięcy temu. Podobno to rolnik zdecydował się zakończyć relację. - Po programie spędzili ze sobą dwa tygodnie. Nicola pojechała do niego na wieś, a później dowiedziała się, że "to nie to". Zerwał z nią SMS-em. Rozstali się już w wakacje - zdradził Plejadzie. Całą sytuację postanowił skomentować sam Dariusz, który napisał, że nie życzy sobie pisania bzdur na jego temat. Jak myślicie, czy informacje o zerwaniu okażą się prawdą i para rzeczywiście nie jest już razem? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Awantura o Ewę na Instagramie Waldemara. Nie przebierał w słowach

Nicola i Darek w programie 'Rolnik szuka żony' Fot. @rolnikszukazony / Instagram