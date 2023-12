Zbliżamy się do końca jednego z najbardziej lubianych programów randkowych w telewizji. Finał "Rolnik szuka żony" już w niedzielę 10 grudnia. Uczestnicy po dwóch miesiącach bez kamer ponownie spotkają się z Martą Manowską. Choć rolnicy nie pojawiają się w telewizji, to nie dają o sobie zapomnieć. Szczególną uwagę skupia na sobie Waldemar. Niedawno opublikował wyjątkowy post zapowiadający finał, a teraz posprzeczał się na Instagramie z jednym z fanów. Poszło o Ewę. Więcej zdjęć z programu znajdziesz w galerii na górze strony.

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą. Co za ruchy!

"Rolnik szuka żony". Waldemar ostro odpowiada internaucie. "To jest zwyczajnie chamskie"

Tuż przed finałem na Instagramie doszło do dosyć niemiłej wymiany zdań. "Naucz się raz na zawsze, jak jest kobieta i ma na imię Ewa, to nie jest to Ewka, tylko Ewa albo Ewunia. Tyle filmów i brak ogłady i szacunku" - skrytykował Waldemara jeden z fanów programu, jednocześnie nazywając go dość brzydkim słowem. Uczestnik "Rolnik szuka żony" nie pozostał mu dłużny. "Na moim profilu nie wyrażaj się w taki sposób, bo to zwyczajnie jest chamskie! Swoją drogą gdyby Ewa miała jakieś obiekcje, że nie podoba się jej zdrobnienie Ewka, to chyba by mi powiedziała, nie sądzisz?! Nie zniżę się do twojego poziomu bruku w wyrażaniu opinii, ale na przyszłość jak masz coś beznadziejnego do napisania to sorry kolego... nie ten adres!" - skwitował krótko mężczyzna. Niestety, te ostre słowa wbrew pozorom nie zakończyły dyskusji.

Waldemar z 'Rolnik szuka żony' 'Rolnik szuka żony' Waldemar pokłócił się z internautą o... Ewę! Ależ mu wygarnął. Fot. 'Rolnik szuka żony'/ TVP/ screenshot

"Rolnik szuka żony". Waldemar ma dość hejtu. "Kwas, jad i nienawiść przewijają się na pierwszym planie"

Mocny komentarz Waldemara był jedynie początkiem. Uczestnik programu rozkręcił się na dobre. "Pluj jadem na stronie rolnika, nie tu, gdyż tutaj jest społeczność całkiem inna niż na tych facebookowych grupach, gdzie kwas, jad i nienawiść przewijają się na pierwszym planie!" - dodał zdenerwowany Waldek. Na komentarz uczestnika szybko odpowiedział internauta. "Pokazałeś na wizji ogładę. Szkoda tej biednej dziewczyny z telefonu. Poczytaj proszę wpisy kobiet. Naprawdę wszystkie są pod wrażeniem. Żegnam" - napisał. Zadowolony Waldemar poinformował, że nikt tęsknić nie będzie i również pożegnał się ze wściekłym fanem. A wy jak myślicie? Słusznie zwrócono uwagę rolnikowi? ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Jakub przyłapany na namiętnym pocałunku. Dobrze znacie jego wybrankę