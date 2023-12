Pamiętacie "Doda - 12 kroków do miłości"? Program okazał się sporym sukcesem dla piosenkarki, jak i Polsatu. Stacja postanowiła iść za ciosem i przyszykować bardzo podobny randkowy format z Dagmarą Kaźmierską w roli głównej. "Królowa życia" ma szukać chłopaka przed kamerami. Jak czytamy w zapowiedzi formatu o tytule "Dagmara szuka męża", tytułowa bohaterka przemierzy Polskę, próbując znaleźć kandydata, który sprosta jej oczekiwaniom. Towarzyszyć jej będzie syn Conan oraz przyjaciel Jacek Wójcik, który jest doskonale znany widzom "Królowych życia". Do sieci trafił już pierwszy zwiastun matrymonialnego show, w którym Kaźmierskiej został przedstawiony jeden z kandydatów.

"Dagmara szuka męża". Kaźmierska przerażona ogoloną nogą. "Nie spotykam takich mężczyzn"

Dagmara nie była zachwycona prezencją uczestnika programu. Nie spodobało jej się przede wszystkim to, że miał... ogolone nogi. Zamiłowanie do sportu oraz wąskie usta tylko dolały oliwy do ognia. - Super, elegancki wygląd, ale... ogolona noga. Ja nie spotykam mężczyzn z ogolonymi nogami. Ogolona noga... Co ja będę mówić? - grzmiała zrezygnowana celebrytka. Mężczyzna zdołał nieco podreperować swój wizerunek, kiedy wręczył Kaźmierskiej bukiet goździków.

"Dagmara szuka męża". O czym jest, gdzie oglądać i kiedy premiera?

Przypominamy, że Dagmara i jej towarzysze mają zamiar zwiedzić zarówno małe, jak i większe miejscowości, aby znaleźć wymarzonego partnera dla "królowej życia". "Trójka bohaterów pokonuje ponad dziesięć tysięcy kilometrów, spotykając się z kandydatami z różnych regionów Polski - od Podlasia po wyspę Uznam i Świnoujście. Odwiedzają małe wioski i duże miasta, gospodarstwa rolne, parki miejskie, kopalnie, bazary i lokalne potańcówki" - czytamy w materiałach prasowych. Co więcej, kandydaci na partnera dla Dagmary mają być w różnym wieku, o rozmaitych temperamentach oraz profesjach. Producenci zapowiadają duży rozstrzał w osobowościach uczestników. Premiera reality show odbędzie się 11 grudnia w Super Polsat. Każdy kolejny odcinek będzie emitowany w poniedziałek o godzinie 22.00.

