Wygląda na to, że widzowie "Twoja twarz brzmi znajomo" dopięli swego i w swoim ulubionym programie zobaczą ponownie Katarzynę Skrzynecką. Jak nieoficjalnie ustalił serwis Wirtualne Media, aktorka ma powrócić do programu w zbliżającej się 20. edycji, która na antenie Polsatu zagości już wiosną. Tym razem jednak Skrzynecka będzie mogła kolejny raz sprawdzić się w roli uczestniczki. Przypomnijmy, że o tym, iż Edward Miszczak ma wobec niej takie plany, informowaliśmy już pod koniec listopada.

"Twoja twarz brzmi znajomo" znów z Katarzyną Skrzynecką

Szczegóły powrotu Katarzyny Skrzyneckiej nie są jak na razie znane, a w tej sprawie milczy jeszcze zarówno Polsat, jak i sama zainteresowana. Od 3 listopada wiadomo natomiast, że jubileuszowa edycja "Twoja twarz brzmi znajomo" ma być specjalna - jej uczestnikami zostaną finaliści poprzednich sezonów show. Skrzynecka brała udział w pierwszej edycji muzycznego formatu, po czym przyjęła propozycję zostania jurorka show. Tę funkcję pełniła aż do 17. edycji, aż do momentu, gdy zwolnił ją Edward Miszczak. Decyzji nowego dyrektora programowego Polsatu wielu fanów programu nie może zresztą zaakceptować do dziś. Wygląda na to, że zaproszenie Skrzyneckiej do udziału w show to jego sposób na pewien kompromis, bo - jak udało nam się ustalić - Miszczak nie widzi już aktorki za stołem jurorskim.

Na spotkaniach w sprawie programu często do tej roli [jurorki - red.] pada też nazwisko Katarzyny Skrzyneckiej, ale tu wszyscy woleliby ją zobaczyć znowu jako uczestniczkę, a nie jurorkę. Ona z kolei wolałaby znowu oceniać innych. To wygodniejsze od katorżniczych treningów, ale Miszczak, który jakiś czas temu zwolnił ją z programu, nie chce jej widzieć znowu w jury i rozmawia o tym z osobami odpowiadającymi za kolejną odsłonę show. Uważa, że Skrzynecka jako uczestniczka wzbudzi więcej emocji i tylko tak powinno się o niej myśleć - zdradziło nasze źródło z Polsatu.

Piotr Gąsowski również ma wrócić do "Twoja twarz brzmi znajomo"

Co ciekawe, Edward Miszczak nie skusił się na zaproszenie Katarzyny Skrzyneckiej do jury programu, mimo że dopiero co zwolnił się wakat po Pawle Domagale. Jak ustalił serwis Wirtualne Media, to stanowisko miał przyjąć za to Piotr Gąsowski. Aktor wcześniej pełnił funkcję prowadzącego, ale pożegnał się z "Twoja twarz brzmi znajomo" w geście solidarności ze zwolnioną Skrzynecką.