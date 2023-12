Katarzyna Dowbor od początku prowadziła "Nasz nowy dom", lecz w tym roku nowy dyrektor programowy Polsatu, Edward Miszczak, postanowił ją zwolnić. Rolę prowadzącej objęła Elżbieta Romanowska. Choć od tych wydarzeń minęło już kilka miesięcy, a w telewizji emitowany jest już nowy sezon, oglądalność spadła. Wielu widzów odwróciło się od formatu i nie może wybaczyć tej decyzji szefowi stacji. Tymczasem Dowbor długo nie rozpaczała po stracie pracy. Propozycje posypały się niemal natychmiast. Przyjęła jedną z nich. Jak pisaliśmy niedawno, prezenterka poprowadzi program w Canal+ Domo. Tym razem to ona sama będzie gwiazdą, o czym świadczy chociażby tytuł show. Znamy szczegóły.

Zobacz wideo Katarzyna Dowbor o zwolnieniu z Polsatu i nowej prowadzącej "Nasz nowy dom". "Niewyobrażalne"

Katarzyna Dowbor w nowym programie. Przejmie widzów "Naszego nowego domu"?

Twórcy nowego programu na Canal+ Domo dobrze wykorzystali nadarzającą się okazję. Popularność Katarzyny Dowbor i oburzenie widzów jej zwolnieniem z Polsatu postanowili przekuć na swoją korzyść. Format dostał dość przewrotny tytuł - "Dowborowa od nowa". Czy będzie to nowy start prezenterki w telewizji? Z pewnością widzowie lepiej poznają nie tylko gust, lecz także codzienne zwyczaje byłej prowadzącej "Nasz nowy dom". Tym razem kamery zagoszczą w jej domu, który będzie remontować. Fani będą mieli więc okazję zajrzeć nie tylko do wnętrza, lecz także do prywatnego życia Dowbor. Gwiazda poradzi w kwestiach odnowy i aranżacji pomieszczeń oraz pielęgnacji ogrodu, który jest jej pasją. W sieci pojawiła się już zapowiedź pierwszych odcinków.

Katarzyna Dowbor w programie 'Dowborowa od nowa' fot. Canal+ Domo/screen

Katarzyna Dowbor w Canal+ Domo. Pierwsze odcinki już nagrane

"Dowborowa od nowa" rusza z emisją w sobotę, 9 grudnia, o godzinie 18:30. Prezenterka zamieściła na Instagramie zwiastun, w którym uchyliła rąbka tajemnicy. - Co będę odnawiać? No nie siebie... tylko mój dom, który kocham, uwielbiam (...). Myślę, że w ten sposób pomożemy też wam. Damy wam szansę, abyście mogli zmienić swój dom wcale nie takim wielkim kosztem, jak się nam wszystkim wydaje - mówi na nagraniu. Zapowiedź już spotkała się z entuzjastycznym przyjęciem fanów. "Cieszę się, że odbiłaś, Kasiu, piłeczkę. Będę oglądać i się zachwycać", "Wraca pani na ekrany, cudnie!" - czytamy w komentarzach na profilu prezenterki. Będziecie oglądać? Fragment możecie zobaczyć poniżej.