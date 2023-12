Za nami 701. odcinek "Milionerów". Tym razem Hubert Urbański ugościł w programie panią Katarzynę Frużyńską z Krakowa. Uczestniczka na co dzień jest liderką w szkoleniach. Przyznała, że wiedza zdobyta jeszcze za czasów studiów nigdy ją nie zawodzi. Bohaterka odcinka dodała, że udało jej się skończyć kilka kierunków na Uniwersytecie Jagiellońskim. Czy ta wiedza pomoże jej w zdobyciu upragnionego miliona złotych? Sprawdźcie, jak pani Katarzyna poradziła sobie z pytaniami.

"Milionerzy". To pytanie nie było łatwe. Znacie odpowiedź?

Początkowo uczestniczka nie miała sobie równych. Potrafiła sobie poradzić z każdym pytaniem. W trakcie drogi do 75 tysięcy złotych wykorzystała wszystkie trzy koła ratunkowe. Dużą pomocą okazała się również wiedza pani Katarzyny z różnych dziedzin. Niestety, po jakimś czasie natrafiła na kategorię, która kompletnie ją załamała. Bohaterka odcinka nie ukrywała, że nie zna poprawnej odpowiedzi. Pytanie brzmiało: "Glukoza ma taki sam wzór sumaryczny jak?". Dla uczestniczki przygotowano cztery możliwe warianty:

A. sacharoza,

B. fruktoza,

C. maltoza,

D. laktoza.

"Milionerzy". Tak brzmiała poprawna odpowiedź. Spodziewaliście się?

Pani Katarzyna na samym początku stwierdziła, że nie zna dobrej odpowiedzi.- Nie wiem, jaki ma wzór glukoza i co to wzór sumaryczny - powiedziała bez wahania w rozmowie z prowadzącym "Milionerów". Wyznała jednak, że ma ochotę na dalszą grę. Po chwili zaryzykowała i postawiła wszystko na odpowiedź "A.", licząc na łut szczęścia. Niestety, nie była to zbyt dobra decyzja. Okazało się, że poprawną opcją była "B. fruktoza". Pani Katarzyna opuściła program z gwarantowaną kwotą 40 tysięcy złotych.

"Milionerzy". Ciekawe pytania z poprzednich odcinków

W 700. odcinku "Milionerów" wystąpiła pani Małgorzata. Uczestniczka początkowo nie miała sobie równych. Problemy rozpoczęły się, gdy natrafiła na pytanie za 20 tysięcy złotych. Musiała wskazać czym są filipinki, produkowane w II wojnie światowej. Niestety, telefon do przyjaciela nie był pomocny. Bohaterka zrezygnowała z dalszej gry, wygrywając dziesięć tysięcy złotych. W 697. odcinku show pojawił się pan Piotr. Trudności sprawiło mu pytanie związane z filmem. I tym razem wykorzystanie koła ratunkowego się nie powiodło. Musiał pożegnać się z programem. W 696. odcinku "Milionerów" zagościł pan Dawid. Pytanie, z którym się zmagał, dotyczyło trunku. Uczestnik postanowił zaryzykować. Tym razem się nie opłacało.