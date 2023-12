Stacja TVN niedawno poinformowała, że już niebawem światło dzienne ujrzy nowy format "Królowa przetrwania", w którym wybrane celebrytki będą sobie musiały poradzić w dżungli. Wśród uczestniczek wymienia się między innymi Ewel0nę, Monikę Miller, Natalię Janoszek oraz Anetę Glam. W ostatnim wywiadzie na temat programu dla portalu Świat Gwiazd "Żona Miami" wtrąciła trzy grosze na temat Caroline Derpienski, która miała odmówić zaproszenia do programu.

"Królowa przetrwania". Caroline Derpienski odrzuciła propozycję. Aneta Glam "zna" powód

Caroline Derpienski miała odmówić udział w "Królowej przetrwania", a ponadto publicznie zdyskredytować program i biorące w nim udział celebrytki. - Te sławy pewnie nawet mocz wypiją podczas zadań w dżungli - grzmiała w rozmowie z Pudelkiem. Aneta Glam odniosła się do słów młodszej koleżanki, twierdząc, że ta po prostu bała się konfrontacji z nią w show. - Ona mówi, ze nie chciała tam pojechać, bo byłoby to dla niej poniżenie. Myślę, że nie chciała tam pojechać, bo dowiedziała się, że ja tam będę i ja bym tam ją po prostu zmiażdżyła. Ona by ze mną nie przetrwała w dżungli dwóch godzin - powiedziała rozbawiona Aneta Glam.

"Królowa przetrwania". Caroline Derpienski w ostrych słowach o nowym show z Anetą Glam

Przypominamy, że Derpienski w rozmowie z Pudelkiem przyznała, że dostała propozycję wzięcia udziału w show, jednak odmówiła, oceniając je jako... kompromitację. - Od miesięcy dostawałam propozycje udziału w tym programie, ale nie czułabym się "dollarsowo". Dżungla to nie moja bajka. (...) Bycie aktualnie w dżungli na nagrywkach tego programu, patrząc przede wszystkim na uczestników, to byłaby zupełna kompromitacja - mówiła. Caroline wbiła przy okazji szpilę produkcji programu, oceniając, że chciano ją podpuścić. - Mam ogromny szacunek do produkcji, ale muszę to powiedzieć - chciano mnie wrzucić na minę. Bez mojej wiedzy zorganizować spotkanie i surwiwal razem z "babcią A."! Totalne upodlenie, kompromitacja i jeszcze Janoszek na głowie - grzmiała celebrytka. Przypominamy, że pierwsze dwa odcinki nowego programu z udziałem Anety Glam będzie można obejrzeć na Playerze 27 grudnia.

