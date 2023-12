Natalia Mostowiak to jedna z głównych postaci w serialu "M jak Miłość". Widzowie byli zawiedzeni, gdy w listopadzie 2020 roku odtwórczyni roli Marcjanna Lelek pojawiła się na ekranie po raz ostatni. Powodem decyzji aktorki o odejściu z serialu była chęć dalszej edukacji, skupienie się na studiach. Fani Natalii Mostowiak mogą odetchnąć z ulgą, bowiem ich ulubiona postać powraca do "M jak Miłość". Niestety, tym razem zagra ją ktoś inny. Dominika Suchecka zaliczyła już krótki debiut na ekranach widzów. Więcej zdjęć aktorki znajdziesz w galerii na górze strony.

Nowa twarz w "M jak miłość". Kim jest Dominika Suchecka?

Dominika Suchecka to 23-letnia aktorka Państwowej Wyższej Szkoły Filmowej, Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi. Rola Natalki w "M jak miłość" jest dla niej sporym wyzwaniem, ponieważ nie ma zbyt dużego doświadczenia w graniu w większych produkcjach. Do tej pory aktorka wystąpiła w etiudzie szkolnej "Jeszcze raz" oraz filmie krótkometrażowym "Paczka". Chociaż telewizyjna kariera Sucheckiej dopiero nabiera rozpędu, to artystka może pochwalić się sporym doświadczeniem teatralnym. Na Instagramie zdradziła, że już wkrótce wróci na deski Teatru Studyjnego w Łodzi.

Jak widzowie "M jak miłość" zareagowali na nową aktorkę?

Nie tak dawno twórcy "M jak miłość" ogłosili na Facebooku, że do obsady serialu dołącza Dominika Suchecka. Dotychczasowa obecność aktorki na ekranie ograniczała się do jej udziału w rozmowie telefonicznej, ale już wkrótce Natalia Mostowiak w nowej odsłonie na dobre powróci z Australii. Mogłoby się wydawać, że przez sentyment do poprzedniej aktorki fani serialu nie będą chcieli zobaczyć w tej roli nikogo innego. Nic bardziej mylnego. Komentujący na Facebooku nie szczędzili miłych słów w stronę artystki. "Piękna kobieta. Zobaczymy, jak sprawdzi się w roli Natalki, myślę, że się uda i zostanie w serialu na dłużej", "W odniesieniu do wątku Natalii to wspaniała wiadomość, że w zespole "M jak miłość" pojawia się inna aktorka. Dzięki temu będzie uatrakcyjnienie w serialu" - pisali zadowoleni widzowie.