"Top Model" polscy widzowie śledzą od wielu lat. Niedawno zakończył się 12. sezon hitu TVN-u. Modelingowy program daje uczestnikom szansę na zdobycie rozpoznawalności. Bohaterowie show zyskują fanów nie tylko w świecie mody, ale również w przestrzeni mediów społecznościowych. Ostatnio wyszło na jaw, że dwójka uczestników opuściła "Top Model" z czymś więcej. Okazało się, że zwycięzcę 12. sezonu Dominika Szymańskiego oraz uczestniczkę Amelię Wnęk połączyło prawdziwe uczucie.

REKLAMA

Zobacz wideo "Top Model". Dominik Szymański o Wolińskim. "Ojciec mojego sukcesu"

"Top Model". To już oficjalne! Amelia i Dominik są parą. Opublikowali urocze nagranie

O związku Amelii i Dominika mówiło się od jakiegoś czasu. Fani starali się znaleźć jakieś informacje, które potwierdzą ich teorie spiskowe. W końcu jednak dostali odpowiedź. Uczestnicy 12. edycji "Top Model" potwierdzili swój związek. Opublikowali uroczy filmik, na którym nie szczędzą sobie czułości. Nagranie zostało umieszczone na ich profilach na Instagramie, a także podpisane emotką serca. Co na to fani? Część z nich jest w szoku. "Niby wiesz, ale i tak zaskoczenie", "Co? Ja nie wierzę" - czytamy. Pozostali składali najszczersze gratulacje i pokazali, że cieszą się ich szczęściem. Warto wspomnieć, że gdy rozpoczął się nowy sezon, Amelia miała narzeczonego. Nie zabrakło pytań na ten temat. "A gdzie narzeczony?", "Ej, ona nie miała chłopaka?" - pytali fani. Wygląda na to, że serce uczestniczki skradł ktoś inny. Co sądzicie? Spodziewaliście się? Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Top Model". Co Katarzyna Sokołowska sądzi o Dominiku? Nie szczędziła słów

Jak już wiemy, tegoroczną edycję "Top Model" zwyciężył Dominik Szymański. Uczestnik podpisał już kontrakt z agencją Selective Managment. O wygranym wypowiedziała się jedna z jurorek show, Katarzyna Sokołowska. - (...) On jest odważny. Nawet jak czegoś nie wie, to próbuje. On nie pęka. To jest niesamowite w pracy w modzie. Tam łatwo się spiąć, łatwo się zablokować. On faktycznie proponuje, próbuje. Jest odważny. Po trzecie jest po prostu świetnym chłopakiem. Jest ciepły, jest dobry, jest miły. Te cechy powodują, że wygrał - wyznała gwiazda w rozmowie z Plotkiem. Więcej przeczytacie TUTAJ. ZOBACZ TEŻ: Katarzyna Sokołowska pokazała, jak teraz wygląda jej syn. Ivo miesiąc temu skończył rok. "Nie upilnujesz go"