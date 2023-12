"Kuchenne rewolucje" goszczą na antenie TVN już od 13 lat. Magda Gessler wprowadziła zmiany w dziesiątkach restauracji, krzycząc na ich pracowników, naprawiając relacje międzyludzkie, zmieniając wystrój i proponując nowe potrawy. Niektóre knajpy świetnie poradziły sobie po udziale w programie, jednak innym wizyta restauratorki nieszczególnie pomogła. Do tej drugiej grupy zalicza się łódzka restauracja Doprawione Jabłkiem.

Uczestniczka "Kuchennych rewolucji" zmienia menu Magdy Gessler. Podsumowała udział w programie

Restauracja należąca do Beaty Zwierzchowskiej w "Kuchennych rewolucjach" wzięła udział w 2020 roku. W lokalu, nazywającym się wcześniej Pierogarnia Palce Lizać, panowała trudna sytuacja finansowa. Właścicielkę mocno dotknęły skutki lockdownu, a w dodatku wcześniej dojazd do jej restauracji utrudniał przeciągający się remont ulicy. Magda Gessler wprowadziła w tym miejscu swoje porządki, wprowadzając menu nawiązujące do wspominanego w zmienionej nazwie jabłka. Klienci restauracji Zwierzchowskiej z polecenia Gessler mogli dostać m.in. kaczą wątróbkę z wiśniami, zupę z soczewicy z pieczonym jabłkiem, polędwicę cielęcą w sosie demi-glace z chrzanowym puree ziemniaczanym, musem jabłkowym i surówką z buraka czy szarlotkę z bitą śmietaną i koglem-moglem.

Po trzech latach właścicielka Doprawionego Jabłkiem zapowiedziała, że wszystkie te dania zostaną usunięte z menu. Powód? Goście wolą dawne potrawy. W rozmowie z Dziennikiem Łódzkim Beata Zwierzchowska przyznała, że zmienia nawet wystrój restauracji, który został wprowadzony przez Magdę Gessler. Zdaniem właścicielki udział w programie niewiele jej pomógł.

Poczynania "Kuchennych rewolucji" nie wniosły nic w życie restauracji. Karta, która w tym momencie obowiązuje w mojej restauracji, jest spójna: ze mną, z Łodzią, z moim rodzinnym domem i tej tradycji pozostanę wierna.

Czy właścicielka lokalu żałuje, że wzięła udział w programie TVN?

Jak widać, rewolucje Magdy Gessler przynoszą różne rezultaty. Jedni restauratorzy są jej dozgonnie wdzięczni, drudzy zaś mają gorzką refleksję na temat metamorfozy ich lokalu. Co z kolei uważa właścicielka Doprawionego Jabłkiem? - Dzięki "Kuchennym rewolucjom" zdałam sobie sprawę, że znam się na swojej pracy - podsumowała we wspomnianej rozmowie. Po zdjęcia dotyczące tematu zapraszamy do galerii.

