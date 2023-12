Jakiś czas temu zakończyła się ósma edycja programu "Love Island. Wyspa miłości". Zwycięzcami tej odsłony zostali Laura i Armin. Para - jako jedna z nielicznych - wytrwała ze sobą do zakończenia randkowego show. W przeciągu ostatnich tygodni widzowie mieli okazję oglądać, jak ich ulubieni uczestnicy wchodzą nie tylko w romantyczne relacje, ale przyjacielskie. Niektórzy postanowili nawet "zamienić" się swoimi partnerami - Jaqueline nakryła Karolinę i Bartka na zdradzie. Wygrana para starała się jednak nie mieszać w konflikty i robić swoje. Wygląda na to, że Laura i Armin wciąż mają się świetnie, a niedawno podzielili się osobliwym nagraniem.

Zobacz wideo "Love Island". Laura obcięła włosy. Za nożyczki chwycił Armin

"Love Island". Armin obciął Laurze włosy? Jest nagranie. Ma grzywkę

- No i co? Myślicie, że Armin dobrze mi doradził z grzywką? - słyszymy na nagraniu. Na krótkim filmiku widzimy uczestnika "Love Island", który macha nożyczkami przed kosmykami Laury. Z materiału wynika, że Armin doradził jej skrócenie grzywki. Jak wam się podoba Laura w takim wydaniu? Filmik ze zwycięską parą ósmej edycji "Love Island" znajdziecie u góry newsa.

'Love Island'. Byli zwycięzcami ósmej edycji. Laura i Armin nadal są razem? 'Pracujemy nad tym, by...'

"Love Island". Czy związek Laury i Armina przetrwa próbę czasu? Odnieśli się do plotek

Po zakończeniu show widzowie zastanawiali się, co dalej będzie z ich relacją. Uczestniczka aktywnie działa w mediach społecznościowych. W swoje 21. urodziny Laura wrzuciła na Instagram urocze zdjęcie z Arminem. Na relacji można było również zauważyć, że tego dnia para nie szczędziła sobie czułości. My zwróciliśmy uwagę przede wszystkim na opis. Bohaterka show postanowiła podzielić się przemyśleniami na temat związku. "Staramy się i pracujemy nad tym, by ta magia między nami została i nawet na chwilę nie uciekała… Tworzenie życia z drugą osobą to kręta droga, lustro, które pokazuje największe lęki, ale też sprawia, że zaczynasz kochać siebie bardziej. Chociaż wydawało się to już nie do osiągnięcia, a jednak życie zaskakuje nas cały czas" - wyznała pod fotografią z Arminem. Wygląda na to, że związek uczestników "Love Island" ma się świetnie.

Love Island - Laura i Armin