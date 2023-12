Historia Laury i Karola to najbardziej zaskakujący zwrot akcji w "Ślubie od pierwszego wejrzenia". Eksperci połączyli uczestniczkę z Maciejem, a Karol stanął na ślubnym kobiercu z Igą, ale obydwa małżeństwa w finale programu rozpadły się z hukiem. Kiedy emitowano ich edycję w telewizji, Karol i Laura nawiązali ze sobą kontakt i między uczestnikami eksperymentu od razu zaiskrzyło. Para we wrześniu 2023 roku stanęła na ślubnym kobiercu i udowodniła, że na przekór zasadom można w kontrowersyjnym programie TVN znaleźć miłość. Laura właśnie pochwaliła się w sieci, że odzyskała pierścionek zaręczynowy. Jak się okazało, musiała oddać go do naprawy.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura odzyskała pierścionek zaręczynowy. Miała kłopot z reklamacją

Fani długo dopytywali Laurę i Karola o sformalizowanie związku. Żadne z nich nie chciało jednak zdradzić wspólnych planów. W czerwcu wyjawili, że zaręczyli się podczas wakacji we Włoszech nad jeziorem Garda. Zaledwie trzy miesiące od zaręczyn sformalizowali związek. Fani o ślubie dowiedzieli się trzy dni po wydarzeniu, kiedy Laura i Karol opublikowali w sieci zdjęcie z ceremonii. Jak się okazuje, z obrączką Laury były pewne problemy. Sklep, w którym została zakupiona, nie chciał przyjąć reklamacji. Partnerce Karola udało się ją jednak naprawić, a w sieci podzieliła się przemyśleniami dotyczącymi uczciwości sklepów. "W dniu dzisiejszym mój pierścionek zaręczynowy wrócił na właściwe miejsce. Bardzo dziękuję panu Janowi za naprawę i dzisiejszą rozmowę o uczciwości sklepów oraz tego, w jaki sposób traktują klientów. Sami jesteśmy tego przykładem, brak uwzględnienia reklamacji, uszkodzenie, to ewidentna wada produktu, a przykłady mnożą się w mojej skrzynce w wiadomościach od was" - napisała na InstaStories.

Laura i Karol ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia'

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Laura i Karol pochwalili się bajkowym weselem

Laura i Karol ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" niedawno ujawnili kolejne kadry ze ślubnej ceremonii. Tym razem para pokazała miejsce, gdzie odbyło się wesele, które wygląda bardzo urokliwie. "Są miejsca i ludzie, bez których nasze życie nie byłoby piękne. Są miejsca, do których trzeba wracać. Są ludzie w tych miejscach, którzy jeszcze bardziej podkreślają wyjątkowość chwili" - napisała na swoim instagramowym profilu Laura. Zdjęcie udekorowanego stołu możecie zobaczyć tutaj.

Laura i Karol ze 'Ślubu od pierwszego wejrzenia'