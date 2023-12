Informacji o tym, kim będzie nowy duet prowadzących w "Dzień dobry TVN", wyczekiwaliśmy od dawna. Stacja dopiero 3 grudnia potwierdziła, że w śniadaniówce zobaczymy Sandrę Hajduk-Popińską, która dotychczas prezentowała w programie newsy dotyczące show-biznesu oraz prowadzącą wcześniej wakacyjne wydania "Dzień dobry TVN" Annę Senkarę. Nowe gospodynie debiutowały na antenie programu 6 grudnia. Jak sobie poradziły? Zdania widzów są dość podzielone.

"Dzień dobry TVN". Widzowie ocenili Annę Senkarę i Sandrę Hajduk-Popińską

Prowadzące mikołajkowe wydanie "Dzień dobry TVN" Anna Senkara i Sandra Hajduk-Popińska w śniadaniówce pojawiły się w tematycznych, zimowych stylizacjach. Senkara wybrała szary sweter i pasującą spódnicę, a Hajduk-Popińska czerwony total look. Pierwsze wspólne zdjęcie nowych gospodyń ze studia pojawiło się na instagramowym oraz facebookowym profilu "Dzień dobry TVN", a widzowie pospieszyli do komentowania. Nie wszyscy są zadowoleni. "Nie wiem, po co te zmiany były. Nie rozumiem tego do dziś, bo Andrzej Sołtysik z Anną Kalczyńska byli świetni. Brakuje tu ich i nikt ich nie zastąp", "Cóż, tęsknię za Agą Woźniak-Starak i Anią Kalczyńską", "To nie to samo, po co ta zmiana?" - zastanawiają się.

Same prowadzące podkreśliły, że podczas pierwszego odcinka towarzyszą im spore nerwy, co także nie umknęło uwadze widzów. Spora część fanów "Dzień dobry TVN" przyznała jednak, że rozumie, iż początki są trudne i trzyma za Senkarę i Hajduk-Popińską kciuki. "Powodzenia! Panią Anię uwielbiam za super relacje z Londynu i cudowny uśmiech", "Super wam idzie, dziewczyny", "Oglądam i super sobie radzą" - czytamy.

Anna Kalczyńska o nowych prowadzących "Dzień dobry TVN"

Przypomnijmy, że w ostatnim czasie w "Dzień dobry TVN" nastąpiły spore zwolnienia. Pracę w śniadaniówce stracili m.in. Małgorzata Rozenek, Andrzej Sołtysik, Agnieszka Woźniak-Starak czy Anna Kalczyńska. Widzowie szczególnie tęsknią właśnie za nią. Zapytaliśmy Kalczyńską, co sądzi o nowej parze prowadzących. Prezenterka nie chciała jednak rozmawiać na temat zmian. "Nie będę tego komentować. To nie mój świat już i nie moja bajka" - odparła.