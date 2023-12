"Gogglebox". Tak Dominik Abus wygląda z włosami na głowie. Niejeden fan może się zdziwić

Dominik Abus to jeden z uczestników popularnego programu TTV "Gogglebox. Przed telewizorem". Mężczyzna od kilku lat komentuje znane produkcje na kanapie u boku przyjaciela i zawodnika MMA, Krzysztofa Radzikowskiego. Obu panów łączy także zamiłowanie do sportu. Dominik Abus na co dzień zajmuje się prowadzeniem firmy budowlanej. Warto jednak pamiętać, że występy w telewizji zapewniły mu również zasięgi influencera w sieci. Co jakiś czas raczy fanów kolejnymi nowinkami z życia. Ostatnio pokazał im archiwalne zdjęcie. Zastanawialiście się kiedyś, jak wyglądał z włosami na głowie? My już wiemy.

"Gogglebox". Dominik Abus pokazał zdjęcie z włosami. Stawiał na popularną fryzurę

Dominik Abus prowadzi prężną działalność w mediach społecznościowych, zwłaszcza na Instagramie, gdzie jego poczynania śledzi ponad 430 tys. użytkowników. Mężczyzna co rusz uchyla im rąbka tajemnicy i dzieli się ważnymi momentami. Jak wiadomo, Dominik Abus od początku kariery telewizyjnej pokazuje się ostrzyżony na łyso. By zaspokoić ciekawość fanów, uczestnik programu opublikował w relacji zdjęcie sprzed lat, na którym doskonale widać jego czuprynę. Okazuje się, że nawet w czasach, gdy na jego głowie gościły włosy, stawiał na krótko przystrzyżoną fryzurę. Zdjęcie z InstaStories znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Gogglebox". Dominik Abus razem z Igą Muszakowską założył kanał na YouTubie

W jednym z odcinków programu "Gogglebox. Przed telewizorem" Dominikowi Abusowi, zamiast przyjaciela, towarzyszyła jego partnerka, Iga Muszakowska. Widzowie mogą ją kojarzyć z programu "99 - gra o wszystko" czy mediów społecznościowych. Para wychowuje razem troje dzieci: dwóch synów kobiety z poprzedniego związku oraz wspólnego syna, Nikodema. Chłopiec urodził się w 2017 roku. W kwietniu 2023 roku Dominik Abus i Iga Muszakowska założyli razem kanał w serwisie YouTube. Para chętnie relacjonuje uroki wspólnego życia i dzieli się codziennością.

