W ostatnim czasie program "Dzień dobry TVN" przeszedł spore zmiany. Po fali zwolnień z posadą pożegnała się nie tylko Małgorzata Rozenek-Majdan, ale i Anna Kalczyńska oraz Agnieszka Woźniak-Starak. Ta ostatnia śniadaniówkę zamieniła na talent show i prowadzi "Mam talent!". Nowymi prowadzącymi "Dzień dobry TVN" zostały Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara. Hajduk-Popińska pojawiała się w śniadaniówce jako prezenterka newsów ze świata show-biznesu. Senkara, przez lata reporterka z Londynu, ma trochę więcej doświadczenia w nowej roli. Prowadziła już wakacyjne wydania programu. Zarażała charyzmą i pozytywnym nastawieniem. Jak tym razem zaprezentowały się na szklanym ekranie?

"DDTVN". Debiut nowych prowadzących. Hajduk-Popińska i Senkara nie uchroniły się od wpadki

Środowe wydanie "DDTVN" było wyjątkowe ze względu na debiut nowego duetu prowadzących, ale też dlatego, że studio pojawił się Mikołaj. 6 grudnia świętuje się mikołajki, a w śniadaniówce zrobiło się bardzo klimatycznie i nastrojowo. Sandra Hajduk-Popińska i Anna Senkara tego dnia postawiły na monochromatyczne stylizacje. Senkera wystąpiła w szarościach, a Hajduk-Popińska zdecydowała się na czerwień od stóp do głów. Nie kryły przy tym, że tego dnia towarzyszą im nerwy. Starały się jednak ich nie pokazywać.

W komentarzach szybko pojawiły się opinie widzów. Ci chętnie podkreślali, że trzymają kciuki za obie prowadzące. "Bardzo pozytywne, fajne dziewczyny" - czytamy. Pojawiły się jednak zarzuty w stronę Anny Senkery. Widzowie śniadaniówki wytknęli jej, że rzekomo wchodzi w słowo drugiej prowadzącej i zaproszonym gościom. Szybko wyłapali także jej akcent, porównując jej sposób wysławiania się do tego, jak mówiła Małgorzata Rozenek. Byłej prowadzącej zarzucano natomiast, że ma niewyraźnie mówić. "Ja też uważam, że pani Ania nie pasuje do tego programu, z całym szacunkiem do jej osoby, ale wydania wakacyjne były kiepskie z jej udziałem", "No to mamy nowa panią Małgorzatę Rozenek, pani z tym angielskim akcentem chyba nie polubię" - napisała internautka. Widzieliście mikołajkowe wydanie "DDTVN" i podzielacie zdanie internautów? Więcej zdjęć znajdziecie w naszej galerii na górze strony.

