Anna Kalczyńska należała do grona prezenterów "Dzień dobry TVN", którzy musieli pożegnać się ze śniadaniówką. Wówczas zwolniono aż pięć osób. W rozmowie z nami dziennikarka nie kryła zaskoczenia i podkreślała, że to nie była jej decyzja. Obecnie spełnia się na innym polu i pracuje m.in. w szkole. Zmiany w programie są szeroko komentowane i nie wszystkim podoba się to, że podziękowano prowadzącym. Poprosiliśmy o komentarz w sprawie Annę Kalczyńską, jednak jej reakcja była dość wymowna.

Anna Kalczyńska o nowych prowadzących "Dzień dobry TVN". Szybko wybrnęła

Kilka dni temu stacja w końcu ogłosiła, kto zostanie nowymi prowadzącymi. W te role obsadzono Sandrę Hajduk-Popińską i Annę Senkarę. Obie panie już wcześniej współpracowały ze śniadaniówką i pojawiały się na wizji. O komentarz dotyczący nowych prezenterek postanowiliśmy poprosić byłą prowadzącą program. Anna Kalczyńska w rozmowie z dziennikarzem Plotka, Bartoszem Pańczykiem została zapytana, czy rzeczywiście nastąpiła zmiana pokoleniowa i czy dobrze, że mogą sprawdzić się osoby mniej znane na antenie. Prezenterka postawiła sprawę jasno i udzieliła wymownej odpowiedzi.

Nie będę tego komentować. To nie mój świat już i nie moja bajka - powiedziała.

Ewa Drzyzga z ekipą 'Dzień dobry TVN' fot. kapif.pl