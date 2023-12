'Rolnik szuka żony'. Zaskakujący zwrot w finale. Zabraknie jednej z uczestniczek

Jubileuszowa edycja uwielbianego przez widzów programu "Rolnik szuka żony" wielkimi krokami zbliża się ku końcowi. Już w niedzielę 10 grudnia dowiemy się, jak potoczyły się dalsze losy uczestników. W tym sezonie mieliśmy okazję poznać trzech rolników i dwie rolniczki oraz ich kandydatów lub kandydatki. Jakiś czas temu uczestnicy podjęli decyzję, z kim chcieliby spróbować stworzyć relację. Artur wybrał Sarę, Dariusz Nicolę, Waldemar Ewę, Anna Jakuba, a Agnieszka nie zdecydowała się na żadnego z kandydatów. Widzowie z pewnością zachodzą w głowy, komu udało się zbudować związek. W sieci pojawił się już zwiastun finałowego odcinka. Brakuje na nim jednej osoby. Domyślacie się kogo?

Zobacz wideo Waldemar z "Rolnik szuka żony" podbija parkiet na wycieczkowcu. Tańczy z tajemniczą kobietą

"Rolnik szuka żony". Wielki finał tuż tuż. Pokazano zwiastun

Finałowy odcinek "Rolnik szuka żony" przedstawia losy uczestników dwa miesiące po zakończeniu nagrań do randkowego show. W mediach społecznościowych formatu opublikowano jego zajawkę. "Już w niedzielę o 21:30 wielki finał dziesiątej edycji "Rolnik szuka żony". W historii naszego programu dla jednych to był koniec opowieści a dla innych początek zupełnie nowej, pięknej i wspaniałej. Jak będzie tym razem? Przekonamy się już niebawem" - napisano na Facebooku. Zgodnie z programową tradycją uczestnicy zagoszczą w studiu, by odbyć rozmowy z prowadzącą Martą Manowską. Ta będzie dopytywać się ich o zmiany, jakie zaszły w ich życiu po zgłoszeniu się do programu. W spotkaniach będą uczestniczyć także kandydatki bądź kandydaci głównych bohaterów.

"Rolnik szuka żony". Nagły zwrot w finale. Zabraknie jednej z uczestniczek

Pod udostępnionym zwiastunem niemalże od razu aż zaroiło się od komentarzy. Czujni internauci wyhaczyli, że na nagraniu brakuje jednej z kandydatek Waldemara. W studiu pojawiła się Ewa i Dorota, natomiast zabrakło Anny. Prawdopodobnie kobieta zrezygnowała ze wzięcia udziału w finałowym odcinku. "A ta kobieta od Waldemara, co odstawiła cyrk na koniec z walizką, nie przyjechała" - zauważyła jedna z internautek. "Może Waldi zdradzi, czy porozmawiał w końcu z rodzicami o Ewie" - rozważała następna. Przypominamy, że kandydatka opuściła gospodarstwo rolnika jako pierwsza. Przy okazji, wypomniała Waldemarowi, że nie poświęcał jej wystarczająco dużo czasu, bo faworyzował inną koleżankę. Anna nie przyjęła od niego również pożegnalnego prezentu.