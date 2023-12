"Hotel Paradise" to reality show emitowane na antenie TVN7. Program prowadzony jest przez Klaudię El Dursi. Uczestnicy mają za zadanie łączyć się w pary, aby wspólnie dotrzeć do wielkiego finału. Przez lata emisji format doczekał się kilku odsłon i zgromadził wokół siebie rzeszę widzów. Niemal w każdym sezonie pełno było kontrowersji i niespodziewanych zwrotów akcji. Ostatnio w sieci głośno jest o Luizie, którą mieliśmy okazję poznać w trakcie trzeciej edycji randkowego show. Była uczestniczka zaczęła publikować zdjęcia, sugerujące, że z kimś się spotyka. Później okazało się, że wybrankiem jej serca może być Roch z siódmej edycji programu. O ich relacji internauci spekulowali już od dawna. Zakochani dopiero niedawno zdecydowali się rozwiać wszelkie wątpliwości i postawili sprawę jasno.

"Hotel Paradise". Luiza i Roch są parą? Wszystko jest już jasne

Pierwsze wzmianki o tym, że Luiza i Roch mogą być razem pojawiły się gdy para pojechała na wspólny weekend. Wówczas oboje publikowali relacje w mediach społecznościowych. Co prawda nie pokazywali siebie nawzajem, ale czujni internauci wyhaczyli, że wstawiają bardzo podobne ujęcia. Sami zainteresowani nie komentowali jednak tej relacji. Wszystko zmieniło się 1 grudnia, gdy Luiza zamieściła na Instagramie wymowne nagranie. Na filmiku możemy zobaczyć ją w objęciach Rocha. Para nie szczędzi sobie czułości i miłych gestów. "Fajny ten mój prezent urodzinowy" - napisała pod postem. Pod opublikowanym wpisem niemalże od razu zaczęły pojawiać się liczne reakcje. Internauci w mgnieniu oka chwycili za telefony i ruszyli do komentowania. "Wiedziałam!" - napisała jedna z internautek. "Wow! Cieszę się" - dodała kolejna. "Bądźcie szczęśliwi" - skwitowała następna. Zdjęcia pary znajdziecie w naszej galerii w górnej części artykułu.

"Hotel Paradise". Co wiemy o Luizie i Rochu?

Luiza Benzouaoua wzięła udział w trzeciej edycji "Hotelu Paradise" oraz w "Hotelu Paradise All Stars". W żadnym z programów nie znalazła miłości, za to zdobyła popularność, co chętnie wykorzystuje w sieci. Od najmłodszych lat interesowała się muzyką oraz tańcem. Przez osiem lat trenowała hip-hop. Jakiś czas temu postanowiła również spróbować swoich sił w modelingu. Z kolei Roch wziął udział w ostatnim sezonie randkowego show. Jako jeden z nielicznych uczestników wytrwał na rajskiej wyspie od pierwszego do finałowego odcinka. Choć nie udało mu się zwyciężyć programu, to odnalazł swoje szczęście po powrocie do Polski. Co o tym sądzicie? Myślicie, że do siebie pasują?