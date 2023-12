Patryk Aniśko był uczestnikiem ósmej edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Mężczyzna został programowym mężem Marty Milkiewicz, a fani szybko okrzyknęli ich jedną z najlepiej dobranych par. Przedwcześnie, bo wraz z zakończeniem sezonu ich małżeństwo rozpadło się z kretesem. Po emisji programu uczestnik znalazł szczęście u boku Beaty. Para nie korzysta aktywnie z Instagrama i rzadko daje znać, co u nich słychać. Widzowie zaczęli się przez to zastanawiać, czy związek przetrwał próbę czasu.

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Patryk już nie jest z Beatą? Odniósł się do plotek

Patryk ceni sobie prywatność i nie interesuje go popularność, którą zyskał po programie TVN-u. Ostatnio opublikował jednak nowe zdjęcie ze swoją obecną partnerką Beatą i rozwiał wszelkie wątpliwości na temat ich rzekomego kryzysu. Na zdjęciu widzimy uczestnika "Ślubu" w objęciach ukochanej, co wskazuje, że para niewątpliwie wciąż ma się świetnie. Patryk już jakiś czas temu podczas rozmowy z serwisem cozatydzien.tvn.pl mówił o partnerce w bardzo ciepłych słowach. - Przede wszystkim jest piękną kobietą, uwielbiam jej uśmiech, spontaniczność, jest też bardzo otwartą osobą, miło spędzamy czas, nie nudzimy się razem. Spontaniczność i to, że jest wesoła. Jest to kobieta "do tańca i do różańca" - wyznał z uśmiechem. Zdjęcie pary znajdziecie w naszej galerii u góry strony.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta i Patryk fot. screen Player

"Ślub od pierwszego wejrzenia". Tak zakończyło się małżeństwo Patryka i Marty

Marta i Patryk ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" do pewnego czasu cieszyli się sympatią widzów. Odczucia wobec pary zmieniły się jednak po wyemitowaniu odcinka specjalnego, podczas którego fani poczuli się zawiedzeni podejściem Marty do reality-show i relacji z Patrykiem. Uczestniczka pochwaliła się rozwijaniem własnej działalności w sieci i zasięgów na Instagramie, przez co widzowie nazwali ją "interesowną". Wkrótce po tym doszło do internetowej przepychanki małżeństwa - Patryk nazwał Martę "kłamczuszką", a ta w odpowiedzi odburknęła, że "nie będzie się zniżać do jego poziomu". Patryk w rozmowie z cozatydzien.tvn.pl zdradził, że na początku nie chciał rozwodu z Martą i długo szukał innego rozwiązania. Jego wybranka okazała się jednak nieugięta.

'Ślub od pierwszego wejrzenia'. Marta i Patryk fot. screen player.pl