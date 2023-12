Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" lada dzień się zakończy. Ostatni odcinek zostanie wyemitowany 10 grudnia. Jedną z uczestniczek sezonu jest Ewa Kryza - kandydatka Waldemara. Bohaterka matrymonialnego programu od lat zajmuje się śpiewaniem, a w internecie nietrudno znaleźć jej autorskie nagrania. Po wyemitowaniu sezonu "Rolnika" z jej udziałem zainteresowanie muzyką Kryzy wzrosło - podobnie jak ceny biletów na jej koncerty.

"Rolnik szuka żony". Ceny biletów za koncerty Ewy. Będzie gwiazdą?

Ewa Kryza z programu "Rolnik szuka żony" pochwaliła się na swoim instagramowym profilu, że już 29 grudnia wystąpi na koncercie świątecznym w Kazimierzy Wielkiej. Aby wziąć udział w wydarzeniu, należy zarezerwować stolik w cenie 50 złotych za osobę. Chętni mogą skorzystać także z opcji z wyżywieniem w cenie 100 złotych za osobę. W cenę kolacji wchodzi danie główne, deser oraz napoje. Warto wspomnieć, że Ewa z "Rolnika" śpiewa od 12. roku życia i ma za sobą wystąpienia w innych programach telewizyjnych. Prezentowała swój talent w "Szansie na sukces", pojawiła się również w "Mam talent!" TVN-u i "Disco Star" w stacji Polo TV. Uczestniczka "Rolnik szuka żony" zajmuje się głównie muzyką pop, ale i disco-polo. Do jednych z jej piosenek należy utwór "Wymyśliłam nas", który na YouTubie zdobył ponad 172 tys. wyświetleń.

"Rolnik szuka żony". Waldemar wybrał Ewę. Czy aby na pewno?

Decyzja Waldemara względem wyboru partnerki wywołała szczególnie dużo emocji u widzów. Konkurentką Ewy była Dorota. Gdy uczestnik powiedział jej o swojej decyzji, ta odparła, że nie ma mu tego za złe i życzy wszystkiego, co najlepsze. W ostatnim czasie Dorota odniosła się do udziału w show, dając dość niejednoznacznie odpowiedzi. Czyżby sugerowała, że Waldemar porzucił dla niej Ewę? Na pytanie o to, czy jest z rolnikiem, odpowiedziała zabawnie "pomidor". Wypowiedziała się o nim w wyjątkowo miły sposób. "Jest uczuciowym mężczyzną o pięknym wnętrzu. W telewizji tego niestety nie widać. (...) To była ciężka decyzja do samego końca, podjął ją na ten moment, jak się czuł. A czy to była dobra decyzja? Dowiemy się niebawem. (...) Niebawem wszystko się okaże" - pisała Dorota w mediach społecznościowych.

