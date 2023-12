"Taniec z Gwiazdami" od kilkunastu lat ma swoją publiczność, u której wciąż budzi emocje. Program zadebiutował w polskiej telewizji w 2005 roku i przez 13 edycji był emitowany na antenie TVN, aby kolejno przenieść się do się Polsatu. Przez blisko dwie dekady na parkiecie "Tańca z Gwiazdami" zaprezentowało się wiele mniejszych i większych polskich sław. Choć spora część z nich wspomina udział w show z sentymentem, są i tacy, którzy gdyby mogli cofnąć czas, prawdopodobnie nie zdecydowaliby się w nim wystąpić. Należy do nich Tomasz Kammel.

Tomasz Kammel żałuje udziału w "Tańcu z Gwiazdami". "Straciłem pracę"

Tomasz Kammel w 2021 roku udzielił wywiadu dla Plejady, w którym podzielił się spostrzeżeniami na temat swojego udziału w "Tańcu z Gwiazdami". Przypominamy, że pracownik TVP tańczył na parkiecie show w 2007 roku, a odpadł już po trzecim odcinku. Udział w programie konkurencyjnej stacji spowodował, że niedługo potem stracił posadę w Telewizji Polskiej. - Gdybym mógł cofnąć czas, to nie mam pewności, czy zdecydowałbym się wystąpić w tym programie. I to z wielu powodów. To, jak później potoczyło się moje życie, nie było dla mnie łatwe. Straciłem pracę. Nie byłem na to gotowy, ale chyba nikt nie może być na coś takiego gotowy - przyznał. Kammel zauważył również, że zwyczajnie nie ma talentu do tańczenia. - Ale i sam rodzaj współzawodnictwa. Zrozumiałem, że to mi nie służy. No i nie mam drygu do tańca. A gdy coś mi nie idzie, to zaczynam się frustrować - powiedział. Więcej zdjęć Tomasza Kammela znajdziecie w naszej galerii.

Tomasz Kammel to dziś marka. Na jakie zarobki może liczyć?

Tomasz Kammel jest jednym z ulubionych prezenterów Telewizji Publicznej. Mimo że władze TVP co jakiś czas się zmieniają, on stale gości na antenie nieprzerwanie od kilkunastu lat. W tym czasie zdążył wyrobić sobie markę, która pozwala mu dorobić całkiem niezłą kasę. Jakiś czas temu "Super Express" donosił, że za poprowadzenie przyjęcia polonijnego w Stanach Zjednoczonych zainkasował 40 tys. zł i to w zaledwie pół godziny. Więcej na ten temat pisaliśmy pod tym adresem.

