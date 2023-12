Dziesiąta edycja programu "Rolnik szuka żony" powoli dobiega końca. Obecnie widzowie randkowego show czekają już na ostatni odcinek. Dowiedzą się, czy uczestnicy stworzą prawdziwe związki ze swoimi kandydatami. Wierni fani z pewnością znają już Dariusza. Jego partnerką została Nicola, która najbardziej przekonała do siebie rolnika. Ich relacja wciąż jest jednak skomplikowana. Póki co, Darek nie podjął jeszcze żadnego wyboru. Z kolei uczestniczka jest gotowa poświęcić dla niego wszystko. Do wielkiego finału zostało jednak jeszcze trochę czasu. Nicola postanowiła go dobrze wykorzystać. Pokazała się w nowej odsłonie.

"Rolnik szuka żony". Nikola bawiła się na imprezie TVP w nowej odsłonie. Jak teraz wygląda?

Już wkrótce fani będą mogli zobaczyć finałowy odcinek dziesiątej edycji programu "Rolnik szuka żony". Wcześniej jednak uczestnicy pojawili się na wielkiej imprezie, na której można było zauważyć bohaterów z różnych odsłon randkowego show. Kandydatka Dariusza bez wahania pozowała z osobami znanymi z poprzednich sezonów. Nie da się ukryć, że z tej okazji nieco zmieniła nieco wygląd. Nicola zaprezentowała się w czarnej, dopasowanej sukni. Pokazała się również w znacznie jaśniejszych włosach. Całość dopełniła lekkim makijażem. W takiej stylizacji uczestniczka wyglądała bardzo elegancko. Więcej zdjęć znajdziecie w galerii na górze strony.

"Rolnik szuka żony". Co dalej z Nicolą i Dariuszem? Fani są oburzeni zachowaniem rolnika

Ostatnio Nicola oraz Dariusz mieli okazję spędzić trochę więcej czasu razem. Uczestnicy show "Rolnik szuka żony" przez miesiąc poznawali się bliżej. Kandydatka rolnika wielokrotnie pokazywała, że jest pewna swoich uczuć. Chciała, aby on również zadeklarował, czy chce czegoś więcej. Dla Darka nie jest to jednak takie proste. Bez wahania stwierdził, że nie wie, czy Nicola to jego wymarzona partnerka. Fani nie byli zachwyceni jego zachowaniem. "Uciekaj dziewczyno, bo stać się na lepszego faceta", "Szkoda twojego czasu", "Przykro patrzeć, jak musi prosić o jego zainteresowanie" - pisali w mediach społecznościowych. ZOBACZ TEŻ: "Rolnik szuka żony". Tak mieszka wybranek Anny. Spójrzcie na te stylowe meble